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Güneş çarpmasına doğal öneriler

  • Yaz aylarıyla birlikte güneş çarpması vakalarında artış yaşanıyor. İşte güneş çarpmasını geçiren doğal yöntemler...

  • Soğan: Güneş çarpması geçiren kişiye doğal yollardan da müdahale edebilirsiniz. Bunun için bir adet soğan yeterli. Güneş çarpan kişinin alnına soğanı ezip koyun. Soğan ısının alınmasına yardımcı olur.

  • Çemen: Kurutulmuş çemeni ıslatarak ezin ve balla karıştırın. 3-4 saat arayla 2-3 kaşık bu karışımdan alın. Daha hızlı şekilde kendinize geleceksiniz.

  • Ayran: Ayran veya yoğurt tüketin. Yoğurdu aynı zamanda cildinizi soğutmak için de kullanabilirsiniz. Bunun için vücudunuza yoğurt da sürebilirsiniz.

  • Meyve sebze: Güneş çarpması esnasında yorgun düşen savunma sisteminiz için bol bol meyve ve sebze tüketmeye çalışın.