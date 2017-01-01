Güneş çarpmasına doğal öneriler
Yaz aylarıyla birlikte güneş çarpması vakalarında artış yaşanıyor. İşte güneş çarpmasını geçiren doğal yöntemler...
Soğan: Güneş çarpması geçiren kişiye doğal yollardan da müdahale edebilirsiniz. Bunun için bir adet soğan yeterli. Güneş çarpan kişinin alnına soğanı ezip koyun. Soğan ısının alınmasına yardımcı olur.
Çemen: Kurutulmuş çemeni ıslatarak ezin ve balla karıştırın. 3-4 saat arayla 2-3 kaşık bu karışımdan alın. Daha hızlı şekilde kendinize geleceksiniz.
Ayran: Ayran veya yoğurt tüketin. Yoğurdu aynı zamanda cildinizi soğutmak için de kullanabilirsiniz. Bunun için vücudunuza yoğurt da sürebilirsiniz.
Meyve sebze: Güneş çarpması esnasında yorgun düşen savunma sisteminiz için bol bol meyve ve sebze tüketmeye çalışın.