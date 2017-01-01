Günde 3 diş sarımsak yerseniz...

Sarımsak: Doğal bir antioksidan olan sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Kanı temizlemesi ve karaciğere dost bir yiyecek olması yanı sıra tansiyonu da dengelemektedir. Sarımsak kan şekerini düşürür ve pankreastan insülin salınımını arttırır. Bu nedenle özellikle şeker hastalarına günde 3 diş çiğ sarımsak tüketmeleri önerilir.
Süt: Sütte bulunan yağ asitleri kan şekerini düşürücü özelliğe sahiptir. Her sabah ve akşam içilen bir bardak süt, kan şekerini düşürmekte en iyi yardımcıdır.
Enginar: Kanda bulunan şekerin yükselmesini önlediği gibi dengede de tutar. Bu nedenle enginar, şeker hastalarının mutfağında olmalıdır. Ayrıca kansere karşı da korunmaya yardımcı olur.
Tarçın: Tarçın şekeri düşürdüğü gibi insülin salınımını arttırır. Şeker hastalarına doğal bir ilaç gibidir. Genelde kabuklu tarçını demlediğiniz çaya katarsanız, ihtiyacınız kadarını alırsınız.
Fasulye: Fasulye glisemik indeksi en düşük sebzedir. Bu nedenle fasulye yenildiğinde kan şekeri yükselmez hatta şekeri dengede tutar. Bu nedenle fasulye şeker hastaları için en önemli besin maddelerinden biridir.
Yer fıstığı: Yer fıstığı kan şekerine karşı etkilidir. Özellikle yer fıstığı ezmesi, kan şekerini düşürücü etkiye sahiptir. Bu tabi ki kaşık kaşık yiyeceksiniz anlamına gelmiyor. 1 çorba kaşığı yer fıstığı ezmesi 1 gün için yeterlidir.
Çay: Yapılan araştırmalar siyah çayın kan şekerini düşürdüğünü ortaya çıkarmıştır. Fakat, günde 3 fincan siyah çay tüketmek gereklidir.