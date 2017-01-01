Gözlerine inanamadılar! Askerler ormanda buldu!
Uyuşturucu kartelleri tarafından inşa edilen denizaltılar görenleri şaşkına çeviriyor.
Dünya uyuşturucu kaçakçılığının en önemli merkezlerinden biri olan Kolombiya’da uyuşturucu baronlarının, ABD ve komşu ülkelere uyuşturucu nakletmek için denizaltı kullanıyor.
Su altında elektrik motoruyla ve su üstünde dizel motorla çalışan “ev yapımı” denizaltının yağmur ormanlarındaki nehrin derinliklerinde inşa edilip burada saklanıyor.
Uzmanlar, denizaltıyı inşa etmenin o kadar masraflı olmadığını, fakat aracın değerinin, içindeki gelişmiş iletişim ve gemicilik aygıtlarıyla radarlar sayesinde iki milyon dolara ulaştığını belirtiyor.