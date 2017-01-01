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Gözlerine inanamadılar! Askerler ormanda buldu!

  • Uyuşturucu kartelleri tarafından inşa edilen denizaltılar görenleri şaşkına çeviriyor.

  • Dünya uyuşturucu kaçakçılığının en önemli merkezlerinden biri olan Kolombiya’da uyuşturucu baronlarının, ABD ve komşu ülkelere uyuşturucu nakletmek için denizaltı kullanıyor.

  • Su altında elektrik motoruyla ve su üstünde dizel motorla çalışan “ev yapımı” denizaltının yağmur ormanlarındaki nehrin derinliklerinde inşa edilip burada saklanıyor.

  • Uzmanlar, denizaltıyı inşa etmenin o kadar masraflı olmadığını, fakat aracın değerinin, içindeki gelişmiş iletişim ve gemicilik aygıtlarıyla radarlar sayesinde iki milyon dolara ulaştığını belirtiyor.