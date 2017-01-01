Geceye Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kalırken maça hakem Cüneyt Çakır'ın tartışmalı kararları damga vurdu.
Eski hakem Bülent Yavuz, mücadeledeki kritik pozisyonları ve hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarını yorumladı:
"Hakem açısından son derece kötü geçen bir derbi maç oldu. Cüneyt Çakır, Avrupa'da ve dünyada çok iyi maçlar yönetiyor ancak ülkesinde özellikle de büyük maçlarda taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekiyor.
TT Stadı'nda da 'Dışarıda çok iyi ama içeride iyi yönetemiyor' sloganına adeta onay verdi.
Fenerbahçe'nin Janssen ile kazandığı ve iptal edilen gol tartışmaya çok açık.
Televizyondan gördüğüm kadarıyla gol olması gerekirdi. Hakem Çakır'ın faul vermesinde hangi kriterle, hangi müdahaleyle, hangi 10 kusurlu hareketen birini gördüğünü, bunu izah etmekte zorlanacağını düşünüyorum.
Serdar Aziz'in eline gelen topta penaltı yoktu.Hakemin bu pozisyonda devam kararı doğruydu.
Denayer'in sarısı tamamen uydurma bir sarı karttı.Belçikalı futbolcunun Janssen'e yaptığı müdahalenin yüzde 100 kırmızı kart olması gerekirdi.
53. dakikada Fernando topa temas bile etmiyor ancak hakem Cüneyt Çakır, Fernando aleyhine faul veriyor. Ve üstüne üstlük olmayan sarı kartı da Galatasaraylı oyuncuya gösterdi.
Denayer'in kafasından seken ve Neto'nun eline gelen top, ilk yarıda Serdar Aziz'in eline gelen topla aynı pozisyondu. Burada da penaltı yoktu ve hakemin devam kararı doğruydu.
58. dakikada ceza alanı içerisinde Hasan Ali, topu resmen eliyle kesti. Yüzde yüz penaltı olmalıydı.
Hakem pozisyona yakın olmasına rağmen emin olamadı ve dönüp yardımcıya baktı. Oysa yardımcılık bi pozisyon değildi.
Hakem Cüneyt Çakır, burada penaltı vermeliydi.
Kameni'ye Fenerbahçe ceza sahası içerisinde faul yapan Belhanda 79. dakikada ikinci sarı karttan atıldı.
Hadi faulü verdin asla sarı kartlık bir müdahale değildi. Hakem burada Galatasaray'ı 10 kişi bırakarak önemli bir hataya imza attı."