Gazlı içeceklerde bakın ne kadar şeker var!

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, bir kutu gazlı içeceğin 10 tane küp şeker barındırdığını ve farkında olmadan şeker tüketiminin bu sebeple arttığını söyledi.
Timur Erk, yetişkin bir bireyin günde ortalama 2 -2,5 litre su tüketmesi gerektiğini söyledi.
Erk, sıcak havalarda sıvı tüketiminin arttığını fakat vücudun sıvı ihtiyacının her zaman sudan karşılanmadığını belirtti.
Su yerine tüketilen bazı sıvılar sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabildiğini belirten Erk, bunların başında şekerli içeceklerin geldiğini ifade etti. TBV Başkanı Timur Erk, sözlerine şöyle devam etti:
“Yaz aylarında serinlemek veya susuzluğu gidermek amacıyla tüketilen şekerli içeceklere karşı insanları daha bilinçli olmaya davet ediyoruz.
Bir kutu gazlı içecek içerisinde 10 adet küp şeker barındırıyor ve maalesef farkında dahi olunmadan şeker tüketimi bu sebeple artıyor.
Özellikle çocuklarımızı fazla şeker içeren gazlı içecekler ve glisemik indeksi yüksek, buna karşın maliyeti ucuz olan mısır nişasta şurubu içeren şekerli gıdalardan uzak tutmalı, tüketilmemesi ve tüketimin en aza indirilmesi için elimizden geleni yapmalıyız” dedi. Bu içecekler kilo aldırıyor, kan şekerini yüksetiyor.
Suyun nötr tadına karşılık farklı aroma ve farklı lezzetler sebebiyle cazip gelen bu içeceklerin sürekli tüketimi:Aşırı kalori alımı ve buna bağlı kilo alımına, kan şekerinde ani dalgalanmalara, anlık açlık ve kontrolsüz beslenme gibi davranışlara neden olarak sağlık açısından uzun vadede ciddi problemler doğurabiliyor.
Özellikle şeker hastalarının bu gibi içeceklere karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Su, vücutta oluşan toksinlerin atılmasında, vücut fonksiyonlarının yeterli çalışmasında, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücuttaki pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde en önemli faktörlerden.
Yazın en sıcak dönemlerinde ve en çok sıvı kaybının yaşandığı zamanlarda şekerli içecekler ile değiştirmenin önemli bir beslenme hatası. Bu sebepten su tüketimini artırmak için suların içine meyve parçaları, nane ve maydanoz gibi yeşillikler doğrayabilir, tarçın gibi baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz.
Soğuk çayların içerisindeki şeker miktarına bakılmadan ölçüsüz bir şekilde tüketmek aşırı şeker alımına sebep oluyor. Çocuklara gazlı içeceklerin verdiği zararın soğuk çaylar için de geçerli olduğu, soğuk çayların da aşırı şeker içerdiği anlatılmalı. Yetişkin bir birey günde 2-2,5 litre su tüketmeli. Sıvı ihtiyacını karşılamak için ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı ve açık çay gibi içecekler tercih edilebilir.