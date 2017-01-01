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Galatasaray burada kamp yapacak

  • Galatasaray Futbol Takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da bugün başlayacak kamp çalışmasını, Avrupa'nın önde gelen spor merkezlerinden X-Bionic Sphere'da yapacak.

  • Bölgenin uygun iklimi dolayısıyla Avrupa'dan çok sayıda futbol takımının kamp yapmak için tercih ettiği başkent Bratislava'nın 30 kilometre uzağındaki Samorin'de bulunan tesis, pek çok spor branşında olimpik düzeyde hizmet veriyor.

  • Geniş bir alan üzerine kurulu tesiste futbol takımları, antrenmanlarını özel çime sahip FIFA standartlarındaki sahada gerçekleştiriyor.

  • Tesiste futbolcuların yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaları için fitness salonları, olimpik yüzme havuzları ve atletizm pistleri bulunuyor.

  • Trabzonspor'un da geçen sezon hazırlık kampını gerçekleştirdiği spor merkezinde Galatasaray, 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp çalışmalarını sürdürecek.