Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Futbolculardan bile fazla kazanan Youtuberlar

  • Başarılı YouTuberlar, kazandıkları parayla dünyaca ünlü futbolcuları geçti. İbrahimoviç gibi futbolcuların maaşından daha fazla kazanmaya başladılar. İşte dünyaca ünlü futbolculardan bile daha çok kazanan 7 YouTuber.

  • Daniel Middleton: 16.5 milyon dolar - Zlatan İbrahimoviç: 16.1 milyon dolar

  • Evan Fong: 15.5 milyon dolar - David Silva: 15.4 milyon dolar

  • Logan Paul: 12.5 milyon dolar - Ousmane Dembele: 12 milyon dolar

  • Dude Perfect: 14 milyon dolar - Eden Hazard: 13.8 milyon dolar

  • Mark Fiscbach: 12.5 milyon dolar - Alexis Sanchez: 11.5 milyon dolar

  • Jake Paul: 11.5 milyon dolar - Mohamed Salah: 9,9 milyon

  • Lilly Singh: 10.5 milyon dolar - Cenk Tosun: 8 milyon dolar

ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
Köşeye sıkışan PKK'nın yardımına Barzani koştu!
Köşeye sıkışan PKK'nın yardımına Barzani koştu!

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe'den açıklama: Utançla öğrendik
  1. Fenerbahçe'den açıklama: Utançla..
  2. İtalyan futbolunun başına kayyum atandı
  3. Fatih Terim: Paramız yok...
  4. Beşiktaş'ta şok gelişme! 2 yıldız..
  5. Gençlerbirliği'nden Şenol Güneş'e çok..
  6. Konya'da süper mücadele! 4 gol var..
  7. Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
  8. ABD'den flaş 'Suriye' açıklaması:..
  9. Futbolculardan bile fazla kazanan..
  10. Alkolikler Twitter’da birbirine girdi
  11. PKK'nın 2 kritik ismi öldürüldü
  12. Afrin'de TSK sürprizi! Her telefona...
  13. Sabotaj mı? Ankara Valiliğinden flaş..
  14. Bir tren geldi tüm ilin hayatı değişti
  15. Araç sahipleri dikkat: Yeni dönem..
  16. ÖSO kimdir? El Kaide mi, Kuvayi Milliye
  17. Yaban domuzu genç kadını böyle öldürdü
  18. Vefakar ayı, bakıcısına böyle bakıyor
  19. Sesi ve özgüveniyle kendine hayran..
  20. 80 milyonu aştık