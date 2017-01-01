Futbolculardan bile fazla kazanan Youtuberlar

Başarılı YouTuberlar, kazandıkları parayla dünyaca ünlü futbolcuları geçti. İbrahimoviç gibi futbolcuların maaşından daha fazla kazanmaya başladılar. İşte dünyaca ünlü futbolculardan bile daha çok kazanan 7 YouTuber.
Daniel Middleton: 16.5 milyon dolar - Zlatan İbrahimoviç: 16.1 milyon dolar
Evan Fong: 15.5 milyon dolar - David Silva: 15.4 milyon dolar
Logan Paul: 12.5 milyon dolar - Ousmane Dembele: 12 milyon dolar
Dude Perfect: 14 milyon dolar - Eden Hazard: 13.8 milyon dolar
Mark Fiscbach: 12.5 milyon dolar - Alexis Sanchez: 11.5 milyon dolar
Jake Paul: 11.5 milyon dolar - Mohamed Salah: 9,9 milyon
Lilly Singh: 10.5 milyon dolar - Cenk Tosun: 8 milyon dolar