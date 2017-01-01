Fransız forvetin izdihamda gözlüğü gitti! Araçta sorduğu ilk soru...
Galatasaray'ın en flaş transferlerinden biri olan Bafetimbi Gomis'in gelişinde çok sıra dışı durumlar yaşandı.
Sarı-Kırmızılı kulübün Marsilya'dan transfer ettiği Fransız forvet müthiş bir kalabalık tarafından karşılandı.
Gomis, önce apronda Galatasaray kaşkolu ile poz verdi sonrasında ise çıkış kapısına yöneldi.
O esnada müthiş bir kalabalık tarafından karşılanan siyahi yıldızın gülümsemeye başlaması dikkat çekti.
Gomis ile taraftarlar arasında fiziksel temas yaşandıktan sonra ise olanlar oldu.
Fransız futbolcunun etrafındaki taraftarlardan biri, Gomis'e doğru hamle yaparak güneş gözlüğünü çıkarmaya çalıştı.
Siyahi golcü refleksle elini kaldırdığı anda ise güneş gözlüğü yüzünden fırladı
Bu küçük tatsızlığa rağmen Fransız santrfor neşesini kaybetmedi. Gomis, araca bindiğinde ise görevlilere önemli bir soru yöneltti.
Aslan'ın yeni golcüsü, kulüp görevlilerine, "Dışarıda kaç taraftar var?" diye sordu.
İlgililerden alınan bilginin 3 bin kişi civarında olduğu kendisine iletildi
Duyduğu rakam karşısında bir kez daha şaşkınlık yaşayan Gomis, böyle bir deneyimi ilk kez yaşadığını aktardı.
İlk kez İstanbul'a geldiğini aktaran Gomis'in, kulüpte de herkese karşı sıcakkanlı tavırlar sergilediği aktarıldı.