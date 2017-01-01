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Fransız forvetin izdihamda gözlüğü gitti! Araçta sorduğu ilk soru...

  • Galatasaray'ın en flaş transferlerinden biri olan Bafetimbi Gomis'in gelişinde çok sıra dışı durumlar yaşandı.

  • Sarı-Kırmızılı kulübün Marsilya'dan transfer ettiği Fransız forvet müthiş bir kalabalık tarafından karşılandı.

  • Gomis, önce apronda Galatasaray kaşkolu ile poz verdi sonrasında ise çıkış kapısına yöneldi.

  • O esnada müthiş bir kalabalık tarafından karşılanan siyahi yıldızın gülümsemeye başlaması dikkat çekti.

  • Gomis ile taraftarlar arasında fiziksel temas yaşandıktan sonra ise olanlar oldu.

  • Fransız futbolcunun etrafındaki taraftarlardan biri, Gomis'e doğru hamle yaparak güneş gözlüğünü çıkarmaya çalıştı.

  • Siyahi golcü refleksle elini kaldırdığı anda ise güneş gözlüğü yüzünden fırladı

  • Bu küçük tatsızlığa rağmen Fransız santrfor neşesini kaybetmedi. Gomis, araca bindiğinde ise görevlilere önemli bir soru yöneltti.

  • Aslan'ın yeni golcüsü, kulüp görevlilerine, "Dışarıda kaç taraftar var?" diye sordu.

  • İlgililerden alınan bilginin 3 bin kişi civarında olduğu kendisine iletildi

  • Duyduğu rakam karşısında bir kez daha şaşkınlık yaşayan Gomis, böyle bir deneyimi ilk kez yaşadığını aktardı.

  • İlk kez İstanbul'a geldiğini aktaran Gomis'in, kulüpte de herkese karşı sıcakkanlı tavırlar sergilediği aktarıldı.