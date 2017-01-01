Fiyatları dudak uçuklatıyor! İşte en pahalı uçaklar...
İşte dünyanın en pahalı 10 uçağı ve özellikleri... - 10. BOEING 747-8 VIP – 153 milyon dolar
Boeing 747-8 VIP “Dreamliner” olarak da adlandırılan uçak Hong Konglu milyarder Joseph Lau'ya ait. Bu uçak Lau, daha konforlu yolculuk yapabilsin diye son teknoloji ve tasarımlarla imal edildi.
Hong Konglu işadamı, uçağa fazladan abartılı eklemeler yaptığı için uçakta az koltuk bulunuyor. Uçağın orijinalinde ise 467 yolcu koltuğu bulunuyor.
Toplantı odası.
Uçağın holü.
9. BOEING 747-400 CUSTOM – 220 milyon dolar
Boeing 747-400’ün özelleştirilmiş versiyonu, Suudi Arabistan Prensi El-Velid bin Talal’a aittir.
Prens, 2003 senesinde uçağı satın aldıktan sonra iki lüks yatak odası, 14 kişilik yemek masası, hatta uçağın ortasına bir de taht ekletti.
Taht yüzde 100 altından yapılmış.
Uçaktaki toplantı salonu.
8. E-2D ADVANCED HAWKEYE – 232 milyon dolar
Sıra dışı bir görünüme sahip olan bu askeri uçak, Grumman Aircraft Company tarafından geliştirildi.
ABD donanmasına ait bu uçak, tüm hava şartlarına dirençli olarak üretildi. Bu uçak erken uyarı (AEW) sistemi, ciddi gelişmiş APY-9 radar sistemi, gelişmiş bir radyo paketi, entegre uydu haberleşme yeteneği, turbo prop motorları, ve gelişmiş elektronik taraması gibi özelliklere sahip.
E-2D, şirketin üretmiş olduğu keşif amaçlı son uçaktır.
7. Boeing 747-430 Custom – 233 milyon dolar
Orijinal uçak yaklaşık 100 milyon dolar değerinde. Fakat uçağın sahibi olan Brunei Sultanı, uçağın bazı bölümlerinde altın kullandığı için uçağın yapılışına, 130 milyon dolar daha harcadı.
Oturma odası, yatak odası ve banyonun tamamı altın ve Lalique kristalinden dekore edilmiştir.
Uçağın lavaboları bile sert altından yapılmış.
Uçağın içinden bir kare.
6. P-8A Poseidon – 290 milyon dolar
Boeing tarafından ABD Donanması için geliştirildi. P-8A Poseidon, gezegendeki en iyi savunma uçaklarından biri olarak; anti-denizaltı savaş, anti-yüzey savaş ve yasak nakliye ile iletişim halindedir.
Uçak, su bombası, SLAM-ER füzeleri, Harpoon anti-gemi füzeleri gibi mühimmatları taşıyor.
Uçağın içinden bir kare.
Uçağın içinden bir kare.
5. C-17A Globemaster III – 328 milyon dolar
Boeing'in ürettiği bu uçak, ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen en büyük askeri nakliye uçaklarından yalnızca biri.
C-17A, stratejik ve taktik hava ikmal görevleri, asker ve kargo taşıma işlemleri, tıbbi tahliye ve paraşütle atlama aktiviteleri için kullanılıyor.
Şu anda ABD Hava Kuvvetleri'nin envanterinde, 180-210 adet C-17A bulunuyor.
Uçağın içinden bir görüntü.
4. F-22 Raptor – 350 milyon dolar
5'inci nesil savaş uçağı kategorisinde yer alan F-22 Raptor, dünyanın en iyi ve en pahalı muharebe uçağı olarak kabul edilir.
Tek koltuklu ve çift motorlu olan bu savaş uçağı; Lockheed Martin tarafından yalnızca ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir.
F-22 RaptorF-22 Raptor
F-22 Raptor
3. Airbus A340-300 Custom – 350-$500 milyon dolar
Özelleştirilmiş Airbus A340-300, Rusya’nın zengin iş adamlarından Alisher Usmanov’a ait.
Uçağın orijinal hali 238 milyon dolar değerinde, ancak Alisher Usmanov uçağı lüks iç dekorasyon ve teknoloji ile özelleştirerek değerini katlamıştır.
Uçağın fiyatı 350 milyon $ ile 500 milyon $ arasında değişmektedir.
Bu süper jet, 375 yolcu taşıma kapasitesine sahip ve 14.484 kilometre menzil yol gidebiliyor.
2. Airbus A380 Custom – 500 milyon dolar
İşte dünyanın en pahalı özel jeti...
Lüks uçakta; iki araba garajı, birden fazla yatak odası, banyolu bir oda ve “sağlıklı yaşam alanı” gibi olanaklar mevcut.
Toplantı salonu.
Uçağın içinden bir görüntü.
1. B-2 Spirit Stealth Bomber – 2.1 milyar dolar
B-2 Spirit Stealth Bomber, şimdiye kadar yapılmış olan en pahalı uçak unvanını elinde bulunduruyor.
Uçak; stratejik bombardıman, uçaksavar ve savunma için gizli teknolojilere sahiptir. Ayrıca bu savaş aracı, nükleer silah taşıyabiliyor.
Northrop Grumman ve Boeing tarafından geliştirilen uçak Irak ve Afganistan’da yaygın olarak kullanılmıştır.