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Fiyatları dudak uçuklatıyor! İşte en pahalı uçaklar...

  • İşte dünyanın en pahalı 10 uçağı ve özellikleri... - 10. BOEING 747-8 VIP – 153 milyon dolar

  • Boeing 747-8 VIP “Dreamliner” olarak da adlandırılan uçak Hong Konglu milyarder Joseph Lau'ya ait. Bu uçak Lau, daha konforlu yolculuk yapabilsin diye son teknoloji ve tasarımlarla imal edildi.

  • Hong Konglu işadamı, uçağa fazladan abartılı eklemeler yaptığı için uçakta az koltuk bulunuyor. Uçağın orijinalinde ise 467 yolcu koltuğu bulunuyor.

  • Toplantı odası.

  • Uçağın holü.

  • 9. BOEING 747-400 CUSTOM – 220 milyon dolar

  • Boeing 747-400’ün özelleştirilmiş versiyonu, Suudi Arabistan Prensi El-Velid bin Talal’a aittir.

  • Prens, 2003 senesinde uçağı satın aldıktan sonra iki lüks yatak odası, 14 kişilik yemek masası, hatta uçağın ortasına bir de taht ekletti.

  • Taht yüzde 100 altından yapılmış.

  • Uçaktaki toplantı salonu.

  • 8. E-2D ADVANCED HAWKEYE – 232 milyon dolar

  • Sıra dışı bir görünüme sahip olan bu askeri uçak, Grumman Aircraft Company tarafından geliştirildi.

  • ABD donanmasına ait bu uçak, tüm hava şartlarına dirençli olarak üretildi. Bu uçak erken uyarı (AEW) sistemi, ciddi gelişmiş APY-9 radar sistemi, gelişmiş bir radyo paketi, entegre uydu haberleşme yeteneği, turbo prop motorları, ve gelişmiş elektronik taraması gibi özelliklere sahip.

  • E-2D, şirketin üretmiş olduğu keşif amaçlı son uçaktır.

  • 7. Boeing 747-430 Custom – 233 milyon dolar

  • Orijinal uçak yaklaşık 100 milyon dolar değerinde. Fakat uçağın sahibi olan Brunei Sultanı, uçağın bazı bölümlerinde altın kullandığı için uçağın yapılışına, 130 milyon dolar daha harcadı.

  • Oturma odası, yatak odası ve banyonun tamamı altın ve Lalique kristalinden dekore edilmiştir.

  • Uçağın lavaboları bile sert altından yapılmış.

  • Uçağın içinden bir kare.

  • 6. P-8A Poseidon – 290 milyon dolar

  • Boeing tarafından ABD Donanması için geliştirildi. P-8A Poseidon, gezegendeki en iyi savunma uçaklarından biri olarak; anti-denizaltı savaş, anti-yüzey savaş ve yasak nakliye ile iletişim halindedir.

  • Uçak, su bombası, SLAM-ER füzeleri, Harpoon anti-gemi füzeleri gibi mühimmatları taşıyor.

  • Uçağın içinden bir kare.

  • Uçağın içinden bir kare.

  • 5. C-17A Globemaster III – 328 milyon dolar

  • Boeing'in ürettiği bu uçak, ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen en büyük askeri nakliye uçaklarından yalnızca biri.

  • C-17A, stratejik ve taktik hava ikmal görevleri, asker ve kargo taşıma işlemleri, tıbbi tahliye ve paraşütle atlama aktiviteleri için kullanılıyor.

  • Şu anda ABD Hava Kuvvetleri'nin envanterinde, 180-210 adet C-17A bulunuyor.

  • Uçağın içinden bir görüntü.

  • 4. F-22 Raptor – 350 milyon dolar

  • 5'inci nesil savaş uçağı kategorisinde yer alan F-22 Raptor, dünyanın en iyi ve en pahalı muharebe uçağı olarak kabul edilir.

  • Tek koltuklu ve çift motorlu olan bu savaş uçağı; Lockheed Martin tarafından yalnızca ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir.

  • F-22 RaptorF-22 Raptor

  • F-22 Raptor

  • 3. Airbus A340-300 Custom – 350-$500 milyon dolar

  • Özelleştirilmiş Airbus A340-300, Rusya’nın zengin iş adamlarından Alisher Usmanov’a ait.

  • Uçağın orijinal hali 238 milyon dolar değerinde, ancak Alisher Usmanov uçağı lüks iç dekorasyon ve teknoloji ile özelleştirerek değerini katlamıştır.

  • Uçağın fiyatı 350 milyon $ ile 500 milyon $ arasında değişmektedir.

  • Bu süper jet, 375 yolcu taşıma kapasitesine sahip ve 14.484 kilometre menzil yol gidebiliyor.

  • 2. Airbus A380 Custom – 500 milyon dolar

  • İşte dünyanın en pahalı özel jeti...

  • Lüks uçakta; iki araba garajı, birden fazla yatak odası, banyolu bir oda ve “sağlıklı yaşam alanı” gibi olanaklar mevcut.

  • Toplantı salonu.

  • Uçağın içinden bir görüntü.

  • 1. B-2 Spirit Stealth Bomber – 2.1 milyar dolar

  • B-2 Spirit Stealth Bomber, şimdiye kadar yapılmış olan en pahalı uçak unvanını elinde bulunduruyor.

  • Uçak; stratejik bombardıman, uçaksavar ve savunma için gizli teknolojilere sahiptir. Ayrıca bu savaş aracı, nükleer silah taşıyabiliyor.

  • Northrop Grumman ve Boeing tarafından geliştirilen uçak Irak ve Afganistan’da yaygın olarak kullanılmıştır.