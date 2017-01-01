Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları internete sızdı!
Süper Lig takımları yeni sezon için hazırlıklarına başlarken Fenerbahçe'nin yeni sezon giyeceği formalar sızdı.
Her yeni sezon öncesi futbolu takip edenlerin en büyük merakı yeni formalar olur. Sabırsızlıkla beklenen yeni formaları kulüpler tanıtım öncesi sır gibi saklasalar da bazen fotoğraflar sızabiliyor.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda giyeceği formalar da sızdı.
Formaların fotoğrafları, bu konuda haberler yapan footyheadlines sitesinde ve Twitter'da paylaşıldı.