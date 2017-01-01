Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları internete sızdı!

  • Süper Lig takımları yeni sezon için hazırlıklarına başlarken Fenerbahçe'nin yeni sezon giyeceği formalar sızdı.

  • Her yeni sezon öncesi futbolu takip edenlerin en büyük merakı yeni formalar olur. Sabırsızlıkla beklenen yeni formaları kulüpler tanıtım öncesi sır gibi saklasalar da bazen fotoğraflar sızabiliyor.

  • Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda giyeceği formalar da sızdı.

  • Formaların fotoğrafları, bu konuda haberler yapan footyheadlines sitesinde ve Twitter'da paylaşıldı.