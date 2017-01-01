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Fenerbahçeli taraftarlar isyanda! Ozan Tufan istenmiyor!

  • UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Makedon temsilcisi Vardar'a 2-0 mağlup olurken Ozan Tufan sosyal medyada taraftarların hedefi oldu. İşte o tweetlerden öne çıkanlar...

Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
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