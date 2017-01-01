Evinizi küçük buluyorsanız mutlaka bakın! İşte Hong Kong'un tabut evleri...
Hızla yükselen kiralar nedeniyle Hong Kong'da yaşayan insanlar çatı aralarında, metal kafeslerde ve tabut büyüklüğündeki evlerde yaşamaya çalışıyor.
Li Suet-wen ve çocukları 11 metrekarelik bir odada yaşıyor. Odanın içerisinde buz dolabı, küçük bir kanepe, çamaşır makinesi ve diğer eşyaların hepsini sığdırmaya çalışmışlar.
Zenginliği ile ünlü olan Hong Kong'ta yüz binlerce insan bunun gibi 'tabut evlerde' yaşıyor.
Tabut evler o kadar küçük ki kendilerine ait tuvaletleri yok. Burada yaşayanlar ortak tuvaletleri kullanıyor.
Beş yaşında bir çocuk çatı katında ebeveynleri ile bir çatı katında yaşıyor. Burada beton ve oluklu metalden yapılmış küçücük boşlukta oynamaya çalışıyor.
Konut yetersizliği ve fiyatların yüksekliği Hong Kong'un en büyük sosyal sorunu.