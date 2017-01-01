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Evinizi küçük buluyorsanız mutlaka bakın! İşte Hong Kong'un tabut evleri...

  • Hızla yükselen kiralar nedeniyle Hong Kong'da yaşayan insanlar çatı aralarında, metal kafeslerde ve tabut büyüklüğündeki evlerde yaşamaya çalışıyor.

  • Li Suet-wen ve çocukları 11 metrekarelik bir odada yaşıyor. Odanın içerisinde buz dolabı, küçük bir kanepe, çamaşır makinesi ve diğer eşyaların hepsini sığdırmaya çalışmışlar.

  • Zenginliği ile ünlü olan Hong Kong'ta yüz binlerce insan bunun gibi 'tabut evlerde' yaşıyor.

  • Tabut evler o kadar küçük ki kendilerine ait tuvaletleri yok. Burada yaşayanlar ortak tuvaletleri kullanıyor.

  • Beş yaşında bir çocuk çatı katında ebeveynleri ile bir çatı katında yaşıyor. Burada beton ve oluklu metalden yapılmış küçücük boşlukta oynamaya çalışıyor.

  • Konut yetersizliği ve fiyatların yüksekliği Hong Kong'un en büyük sosyal sorunu.

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