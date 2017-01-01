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Evinde bir orduya yetecek kadar silah var!

  • Colorado'nun El Paso şehrinde yaşayan “Ejderha Adam” lakaplı 71 yaşındaki Mel Bernstein'in silahlara olan tutkusu o kadar fazla ki yatak odasının duvarları yüzlerce silahla dolu. 71 yaşındaki Mel Bernstein'in 200 makinalı tüfeği, 80 tane askeri aracı, tankları ve sayısız bomba atarı bulunuyor.

  • Lakabını Harley Davidson marka motoruna eklettiği ejderha figüründen alan Bernstein'in evi adeta bir askeri müzeyi andırıyor.

  • Bernstein'in Facebook'ta 37 bin takipçisi var ve hergün “Ejderha toprağı” diye adlandırdığı çiftliğinden yaptığı paylaşımları merakla bekliyorlar.

  • Her hafta sonu silahları, müzeyi veya sadece Bernstein'in çiftliğini görmek için yüzlerce insan El Paso'ya akın ediyor.

  • Colorado Gazette'nin haberine göre, karmaşık yapıyı baştan sona gezmek 2 saati sürüyor.

  • Bernstein'in koleksiyonunda Vietnam savaşından, 1. Dünya Savaşı'na kadar kullanılan silahlarında bulunduğu ve toplam değerinin 10 milyon doların üstünde olduğu tahmin ediliyor.

  • Silah koleksiyonunun değeri ise 8 milyon doların üstünde olduğu tahmin ediliyor.

  • İçinde kurşunlanmış kavanozlar, tavalar ve uçaksavar bazukaların arkasına mevzilenmiş cansız mankenler bulunuyor.