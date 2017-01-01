Evinde bir orduya yetecek kadar silah var!

Colorado'nun El Paso şehrinde yaşayan “Ejderha Adam” lakaplı 71 yaşındaki Mel Bernstein'in silahlara olan tutkusu o kadar fazla ki yatak odasının duvarları yüzlerce silahla dolu. 71 yaşındaki Mel Bernstein'in 200 makinalı tüfeği, 80 tane askeri aracı, tankları ve sayısız bomba atarı bulunuyor.
Lakabını Harley Davidson marka motoruna eklettiği ejderha figüründen alan Bernstein'in evi adeta bir askeri müzeyi andırıyor.
Bernstein'in Facebook'ta 37 bin takipçisi var ve hergün “Ejderha toprağı” diye adlandırdığı çiftliğinden yaptığı paylaşımları merakla bekliyorlar.
Her hafta sonu silahları, müzeyi veya sadece Bernstein'in çiftliğini görmek için yüzlerce insan El Paso'ya akın ediyor.
Colorado Gazette'nin haberine göre, karmaşık yapıyı baştan sona gezmek 2 saati sürüyor.
Bernstein'in koleksiyonunda Vietnam savaşından, 1. Dünya Savaşı'na kadar kullanılan silahlarında bulunduğu ve toplam değerinin 10 milyon doların üstünde olduğu tahmin ediliyor.
Silah koleksiyonunun değeri ise 8 milyon doların üstünde olduğu tahmin ediliyor.