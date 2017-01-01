Evde ananas yetiştirmek istiyorsanız...

Evde ananas yetiştirmek isteyenler için yapılması gerekenleri derledik... İlk adım: Bir ananas satın alın - İstediğiniz herhangi bir ananası seçebilirsiniz ama kaliteli ve sağlıklı bir tane almaya özen göstermelisiniz. Ananasın tazeliğini, tatlı kokusu ve yapraklarının canlılığından anlayabilirsiniz. Kötü kokan ya da rengi çok koyulaşmış bir ananas bozuk çıkacaktır. Bazı ananaslar yapraklarının dibinde yeşilimsi tona sahip olsalar bile yeterince olgunlaşmış olabilirler. Ayırt etmek için parmağınızla bastırmaya çalışın, eğer sert ise ama bastırınca biraz esnekliği varsa yeterince olgunlaşmış demektir.
İkinci adım: Ananasın başını kesin - Ananasın tepesinde bulunan yaprakları bir bütün halinde ananasın kendisinden ayırmanız gerekiyor. Bunu yaparken yaprakların meyveyle buluştuğu noktanın aşağı yukarı birkaç cm altından kesmeye başlayın, çünkü ananasın yetişmesi için yaprakların kök kısmına ihtiyacınız olacak. Kurumuş olan yaprakları ayıklayın ve kök kısmının üstünde meyve parçacıkları kaldıysa onları da temizleyin.
Üçüncü ve son adım: Ananası ekin - Eğer sıcak bir bölgede yaşıyorsanız direkt dışarıda toprağa ekebilirsiniz. Ama bahçeniz yoksa ya da soğuk bir yerde yaşıyorsanız o zaman evinizin içinde büyük bir saksıda hiç sıkıntı yaşamadan da yetiştirebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken şey bol gün ışığı gören bir yerde tutmanız. Ekerken yaprakların toprak altında kalmamasına dikkat edin. Toprağın içine girmesi gereken tek bölüm kök kısmı. Hatta ektikten sonra eğer yapraklarının üstüne hafif toprak gelmişse onları iyice temizlemeye çalışın. Bu noktadan sonra yapmanız gereken tek şey sulayıp büyümesini beklemek!Kaynak: yemek.mynet.com