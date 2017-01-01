Etin bayatladığını nasıl anlarız?

Et gibi ürünlerin taze tüketilmesi çok önemlidir. Uzun süre bekleyen et bozulur ve fark edilmeden tüketildiğinde gıda zehirlenmelerine yol açar. Peki nasıl anlaşılır?
Etin bozuk olup olmadığını anlamanın en kolay yolu rengine bakmaktır.
Et bekletildikten sonra rengi mora dönmeye başladıysa, bu etin bayatladığı anlamına gelir.
Etin üzerinde yeşil veya siyah noktalar var ise, bu durum etin tamamen bozulduğunu gösterir. Bu şekilde olan etler kesinlikle tüketilmemelidir.
Etin bozuk olup olmadığını anlamanın diğer bir yolu ise kokusuna bakmaktır.
Bozulmaya başlayan et etrafa koku yaymaya başlar.
Ette özellikle bozuk yumurta kokusu veya ekşi bir koku varsa et tamamen bozulmuştur.
Et sağlıklı ve parlak görünmesine rağmen elde yapışkan bir his bırakıyorsa bozulmaya başlamıştır. Taze et her zaman parlak olur ve ele yapışmaz. Taze et diri ve yumuşak olur. Piştikten sonra da ağızda kolay dağılır ve dilimlenir.