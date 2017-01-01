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Eşine sürpriz olarak bakın ne yaptı!

  • Bir adam eşi evde yokken ona çok sevineceği bir sürpriz hazırlamak istedi.

  • Eski yatak odalarını baştan aşağıya tadilatla yenileyen adam, yaptıklarını adım adım kaydetti.

  • İşte adım adım o değişim...