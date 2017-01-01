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Erzincan'daki ev uluslararası mimari ödüle layık görüldü!

  • Yönetmen Kutluğ Ataman'ın Erzincan Mehmet Ali Bey Palangası'nın içine yaptırdığı Erginoğlu & Çalışlar imzalı evi,

  • 2006 senesinden bu yana düzenlenen World Architecture Community'nin öncülüğündeki organizasyonda 'inşa edilmiş proje' dalında ödül kazanan projelerden biri oldu. Ev, hem jüri hem de site üyeleri tarafından seçildi.

  • Kutluğ Ataman, bu evi ailesinden kalan araziye hem çiftlik işleriyle uğraşırken kalabileceği hem de sanatsal çalışmalarını yapabileceği bir alan olarak yaptırmak istemiş.

  • Munzur Dağları ve sık ağaçlardan oluşan manzarasıyla, Doğu Anadolu'da modern mimarinin uluslararası standartlarına uyan bir örnek.

  • Ev, inşaat şartlarına imkan vermeyen arazisi yüzünden Kocaeli'nde çelikten imal edilip arazi içerisinde montajı yapılmış.