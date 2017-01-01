Erzincan'daki ev uluslararası mimari ödüle layık görüldü!
Yönetmen Kutluğ Ataman'ın Erzincan Mehmet Ali Bey Palangası'nın içine yaptırdığı Erginoğlu & Çalışlar imzalı evi,
2006 senesinden bu yana düzenlenen World Architecture Community'nin öncülüğündeki organizasyonda 'inşa edilmiş proje' dalında ödül kazanan projelerden biri oldu. Ev, hem jüri hem de site üyeleri tarafından seçildi.
Kutluğ Ataman, bu evi ailesinden kalan araziye hem çiftlik işleriyle uğraşırken kalabileceği hem de sanatsal çalışmalarını yapabileceği bir alan olarak yaptırmak istemiş.
Munzur Dağları ve sık ağaçlardan oluşan manzarasıyla, Doğu Anadolu'da modern mimarinin uluslararası standartlarına uyan bir örnek.
Ev, inşaat şartlarına imkan vermeyen arazisi yüzünden Kocaeli'nde çelikten imal edilip arazi içerisinde montajı yapılmış.