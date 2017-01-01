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En erken o ülkenin vatandaşları emekli oluyor!

  • İşte ülke ülke kadın ve erkek emeklilik yaşları...

  • Slovakya - Kadınlar için emeklilik yaşı:58 - Erkekler için emeklilik yaşı:61

  • Belçika - Kadınlar için emeklilik yaşı:59 - Erkekler için emeklilik yaşı:60

  • Slovenya - Kadınlar için emeklilik yaşı:60 - Erkekler için emeklilik yaşı:62

  • Polonya - Kadınlar için emeklilik yaşı:60 - Erkekler için emeklilik yaşı:62

  • Fransa - Kadınlar için emeklilik yaşı:60 - Erkekler için emeklilik yaşı:59

  • Yunanistan - Kadınlar için emeklilik yaşı:60 - Erkekler için emeklilik yaşı:62

  • Macaristan - Kadınlar için emeklilik yaşı:60 - Erkekler için emeklilik yaşı:63

  • Avusturya - Kadınlar için emeklilik yaşı:60 - Erkekler için emeklilik yaşı:62

  • Çek Cumhuriyeti - Kadınlar için emeklilik yaşı:61 - Erkekler için emeklilik yaşı:63

  • Danimarka - Kadınlar için emeklilik yaşı:61 - Erkekler için emeklilik yaşı:63

  • Lüksemburg - Kadınlar için emeklilik yaşı:61 - Erkekler için emeklilik yaşı:62

  • İtalya - Kadınlar için emeklilik yaşı:61 - Erkekler için emeklilik yaşı:61

  • Hollanda - Kadınlar için emeklilik yaşı:62 - Erkekler için emeklilik yaşı:63

  • Finlandiya - Kadınlar için emeklilik yaşı:62 - Erkekler için emeklilik yaşı:62

  • İngiltere - Kadınlar için emeklilik yaşı:62 - Erkekler için emeklilik yaşı:64

  • Kanada - Kadınlar için emeklilik yaşı:62 - Erkekler için emeklilik yaşı:64

  • İrlanda - Kadınlar için emeklilik yaşı:63 - Erkekler için emeklilik yaşı:65

  • Almanya - Kadınlar için emeklilik yaşı:63 - Erkekler için emeklilik yaşı:63

  • Estonya - Kadınlar için emeklilik yaşı:63 - Erkekler için emeklilik yaşı:64

  • Avustralya - Kadınlar için emeklilik yaşı:63 - Erkekler için emeklilik yaşı:65

  • İspanya - Kadınlar için emeklilik yaşı:63 - Erkekler için emeklilik yaşı:62

  • İsveç - Kadınlar için emeklilik yaşı:64 - Erkekler için emeklilik yaşı:65

  • Norveç - Kadınlar için emeklilik yaşı:64 - Erkekler için emeklilik yaşı:65

  • İsviçre - Kadınlar için emeklilik yaşı:64 - Erkekler için emeklilik yaşı:66

  • Amerika Birleşik Devletleri - Kadınlar için emeklilik yaşı:65 - Erkekler için emeklilik yaşı:66

  • Türkiye - Şu anda kadınlarda 58, erkeklerde 60 - 2048 sonrası için (kademeli artış) - Kadınlar için emeklilik yaşı:65 - Erkekler için emeklilik yaşı:65

  • Portekiz - Kadınlar için emeklilik yaşı:66 - Erkekler için emeklilik yaşı:67

  • İsrail - Kadınlar için emeklilik yaşı:66 - Erkekler için emeklilik yaşı:68

  • Yeni Zelanda - Kadınlar için emeklilik yaşı:67 - Erkekler için emeklilik yaşı:67

  • Japonya - Kadınlar için emeklilik yaşı:68 - Erkekler için emeklilik yaşı:69

  • İzlanda - Kadınlar için emeklilik yaşı:69 - Erkekler için emeklilik yaşı:68

  • Meksika - Kadınlar için emeklilik yaşı:68 - Erkekler için emeklilik yaşı:72

  • Şili - Kadınlar için emeklilik yaşı:71 - Erkekler için emeklilik yaşı:70

  • Kore - Kadınlar için emeklilik yaşı:73 - Erkekler için emeklilik yaşı:71

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