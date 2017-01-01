En erken o ülkenin vatandaşları emekli oluyor!
İşte ülke ülke kadın ve erkek emeklilik yaşları...
Slovakya - Kadınlar için emeklilik yaşı:58 - Erkekler için emeklilik yaşı:61
Belçika - Kadınlar için emeklilik yaşı:59 - Erkekler için emeklilik yaşı:60
Slovenya - Kadınlar için emeklilik yaşı:60 - Erkekler için emeklilik yaşı:62
Polonya - Kadınlar için emeklilik yaşı:60 - Erkekler için emeklilik yaşı:62
Fransa - Kadınlar için emeklilik yaşı:60 - Erkekler için emeklilik yaşı:59
Yunanistan - Kadınlar için emeklilik yaşı:60 - Erkekler için emeklilik yaşı:62
Macaristan - Kadınlar için emeklilik yaşı:60 - Erkekler için emeklilik yaşı:63
Avusturya - Kadınlar için emeklilik yaşı:60 - Erkekler için emeklilik yaşı:62
Çek Cumhuriyeti - Kadınlar için emeklilik yaşı:61 - Erkekler için emeklilik yaşı:63
Danimarka - Kadınlar için emeklilik yaşı:61 - Erkekler için emeklilik yaşı:63
Lüksemburg - Kadınlar için emeklilik yaşı:61 - Erkekler için emeklilik yaşı:62
İtalya - Kadınlar için emeklilik yaşı:61 - Erkekler için emeklilik yaşı:61
Hollanda - Kadınlar için emeklilik yaşı:62 - Erkekler için emeklilik yaşı:63
Finlandiya - Kadınlar için emeklilik yaşı:62 - Erkekler için emeklilik yaşı:62
İngiltere - Kadınlar için emeklilik yaşı:62 - Erkekler için emeklilik yaşı:64
Kanada - Kadınlar için emeklilik yaşı:62 - Erkekler için emeklilik yaşı:64
İrlanda - Kadınlar için emeklilik yaşı:63 - Erkekler için emeklilik yaşı:65
Almanya - Kadınlar için emeklilik yaşı:63 - Erkekler için emeklilik yaşı:63
Estonya - Kadınlar için emeklilik yaşı:63 - Erkekler için emeklilik yaşı:64
Avustralya - Kadınlar için emeklilik yaşı:63 - Erkekler için emeklilik yaşı:65
İspanya - Kadınlar için emeklilik yaşı:63 - Erkekler için emeklilik yaşı:62
İsveç - Kadınlar için emeklilik yaşı:64 - Erkekler için emeklilik yaşı:65
Norveç - Kadınlar için emeklilik yaşı:64 - Erkekler için emeklilik yaşı:65
İsviçre - Kadınlar için emeklilik yaşı:64 - Erkekler için emeklilik yaşı:66
Amerika Birleşik Devletleri - Kadınlar için emeklilik yaşı:65 - Erkekler için emeklilik yaşı:66
Türkiye - Şu anda kadınlarda 58, erkeklerde 60 - 2048 sonrası için (kademeli artış) - Kadınlar için emeklilik yaşı:65 - Erkekler için emeklilik yaşı:65
Portekiz - Kadınlar için emeklilik yaşı:66 - Erkekler için emeklilik yaşı:67
İsrail - Kadınlar için emeklilik yaşı:66 - Erkekler için emeklilik yaşı:68
Yeni Zelanda - Kadınlar için emeklilik yaşı:67 - Erkekler için emeklilik yaşı:67
Japonya - Kadınlar için emeklilik yaşı:68 - Erkekler için emeklilik yaşı:69
İzlanda - Kadınlar için emeklilik yaşı:69 - Erkekler için emeklilik yaşı:68
Meksika - Kadınlar için emeklilik yaşı:68 - Erkekler için emeklilik yaşı:72
Şili - Kadınlar için emeklilik yaşı:71 - Erkekler için emeklilik yaşı:70
Kore - Kadınlar için emeklilik yaşı:73 - Erkekler için emeklilik yaşı:71