En çok eti hangi ülke yiyor?
İngiliz Telegraph Gazetesi, dünyanın et tüketim haritasını çıkardı. İşte ayrıntılar...
Bangladeş: 4 kg.
Hindistan: 4.4 kg.
Sri Lanka: 6.3 kg
Mozambik: 7.8 kg
Gambiya: 8.1 kg
Etiyopya: 8.5 kg
Nijerya: 8.8 kg
Tanzanya: 9.6 kg
Nepal: 9.9. kg
Endonezya: 11.6 kg
Solomon Adaları: 11.09 kg
Kuzey Kore: 13.4 kg
Kongo: 13.4 kg
Pakistan: 14.7 kg
Tacikistan: 14.7 kg
Madagaskar: 14.7 kg
Haiti: 15.6 kg
Kenya: 16.7 kg
Yemen: 17.9 kg
Cezayir: 19.5 kg
Peru: 20.8 kg
Laos: 21.3 kg
Angola: 22.4 kg
Suriye: 22.8 kg
Cibuti: 23.7 kg
Gürcistan: 25.5 kg
Mısır: 25.6 kg
Tayland: 25.8 kg
Tunus: 25.9 kg
Moldova: 26.8 kg
Bosna Hersek: 27.9 kg
El Salvador: 28.3 kg
Namibiya: 28.3 kg
Özbekistan: 28.4 kg
Guatemala: 28.8 kg
Fas: 30.1 kg
Azerbaycan: 32 kg
Myanmar: 32.1 kg
Libya: 33.5 kg
Filipinler: 33.6 kg
Doğu Timor: 33.8 kg
Honduras: 34.3 kg
İran: 36.3 kg
Kırgızistan: 36.g kg
Fiji: 38.8 kg
Paraguay: 41.9 kg
Ermenistan: 45.8 kg
Japonya: 45.9
Kolombiya: 46.5 kg
Surinam: 47.5 kg
Ukrayna: 48.5 kg
Küba: 49.4 kg
Vietnam: 49.9 kg
Malezya: 52.3 kg
Bulgaristan: 53 kg
Uruguay: 55.3 kg
Güney Kore: 54.1 kg
Suudi Arabistan: 54.4 kg
Çin: 58.2 kg
Güney Afrika: 58.6 kg
Rusya Federasyonu: 62.9 kg
Hırvatistan: 66.3 kg
Norveç: 66 kg
İsviçre: 74.7 kg
Yunanistan: 74.8 kg
Polonya: 76.9 kg
Belçika: 76.9 kg
İsveç: 80.2 kg
İngiltere: 84.2 kg
Brezilya: 85.3 kg
Hollanda: 85.5 kg
İzlanda: 86.2 kg
Fransa: 86.7 kg
Almanya: 88.1 kg
İtalya: 90.7 kg
Portekiz: 93.4 kg
Kanada: 94.3 kg
Danimarka: 95.2 kg
İsrail - 96 kg
İspanya: 97 kg
Arjantin: 98.3 kg
Avusturya: 102 kg
Yeni Zelanda: 106.4 kg
Lüksemburg: 107.9 kg
Bahamalar: 109.5 kg
Avustralya: 111.5 kg
Kuveyt: 119.2 kg
Amerika Birleşik Devletleri: 120.2 kg
Türkiye: 25.3 kg