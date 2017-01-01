Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

En çok eti hangi ülke yiyor?

  • İngiliz Telegraph Gazetesi, dünyanın et tüketim haritasını çıkardı. İşte ayrıntılar...

  • Bangladeş: 4 kg.

  • Hindistan: 4.4 kg.

  • Sri Lanka: 6.3 kg

  • Mozambik: 7.8 kg

  • Gambiya: 8.1 kg

  • Etiyopya: 8.5 kg

  • Nijerya: 8.8 kg

  • Tanzanya: 9.6 kg

  • Nepal: 9.9. kg

  • Endonezya: 11.6 kg

  • Solomon Adaları: 11.09 kg

  • Kuzey Kore: 13.4 kg

  • Kongo: 13.4 kg

  • Pakistan: 14.7 kg

  • Tacikistan: 14.7 kg

  • Madagaskar: 14.7 kg

  • Haiti: 15.6 kg

  • Kenya: 16.7 kg

  • Yemen: 17.9 kg

  • Cezayir: 19.5 kg

  • Peru: 20.8 kg

  • Laos: 21.3 kg

  • Angola: 22.4 kg

  • Suriye: 22.8 kg

  • Cibuti: 23.7 kg

  • Gürcistan: 25.5 kg

  • Mısır: 25.6 kg

  • Tayland: 25.8 kg

  • Tunus: 25.9 kg

  • Moldova: 26.8 kg

  • Bosna Hersek: 27.9 kg

  • El Salvador: 28.3 kg

  • Namibiya: 28.3 kg

  • Özbekistan: 28.4 kg

  • Guatemala: 28.8 kg

  • Fas: 30.1 kg

  • Azerbaycan: 32 kg

  • Myanmar: 32.1 kg

  • Libya: 33.5 kg

  • Filipinler: 33.6 kg

  • Doğu Timor: 33.8 kg

  • Honduras: 34.3 kg

  • İran: 36.3 kg

  • Kırgızistan: 36.g kg

  • Fiji: 38.8 kg

  • Paraguay: 41.9 kg

  • Ermenistan: 45.8 kg

  • Japonya: 45.9

  • Kolombiya: 46.5 kg

  • Surinam: 47.5 kg

  • Ukrayna: 48.5 kg

  • Küba: 49.4 kg

  • Vietnam: 49.9 kg

  • Malezya: 52.3 kg

  • Bulgaristan: 53 kg

  • Uruguay: 55.3 kg

  • Güney Kore: 54.1 kg

  • Suudi Arabistan: 54.4 kg

  • Çin: 58.2 kg

  • Güney Afrika: 58.6 kg

  • Rusya Federasyonu: 62.9 kg

  • Hırvatistan: 66.3 kg

  • Norveç: 66 kg

  • İsviçre: 74.7 kg

  • Yunanistan: 74.8 kg

  • Polonya: 76.9 kg

  • Belçika: 76.9 kg

  • İsveç: 80.2 kg

  • İngiltere: 84.2 kg

  • Brezilya: 85.3 kg

  • Hollanda: 85.5 kg

  • İzlanda: 86.2 kg

  • Fransa: 86.7 kg

  • Almanya: 88.1 kg

  • İtalya: 90.7 kg

  • Portekiz: 93.4 kg

  • Kanada: 94.3 kg

  • Danimarka: 95.2 kg

  • İsrail - 96 kg

  • İspanya: 97 kg

  • Arjantin: 98.3 kg

  • Avusturya: 102 kg

  • Yeni Zelanda: 106.4 kg

  • Lüksemburg: 107.9 kg

  • Bahamalar: 109.5 kg

  • Avustralya: 111.5 kg

  • Kuveyt: 119.2 kg

  • Amerika Birleşik Devletleri: 120.2 kg

  • Türkiye: 25.3 kg

Ardahan’da 8 çocuklu adam, üniversiteli kız için dehşet saçtı
Ardahan’da 8 çocuklu adam, üniversiteli kız için dehşet saçtı
ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...

Son Eklenen Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan kadında bakın ne çıktı
  1. Fuhuştan gözaltına alınan kadında..
  2. Erdoğan'dan Almanya'daki Türk..
  3. Flaş gelişme! Saldırı hazırlığındaki..
  4. Türk topçusu vurdu, Afrin'deki PKK..
  5. 'Kısasta hayat vardır!'
  6. "Yeni parti; milliyetçi, muhafazakâr..
  7. ABD'den skandal FETÖ raporu
  8. FETÖ'den dolayı hapis yatan Atalay..
  9. İşte eşini düşünen fedakar bir erkek!
  10. 'Tesettürlü, ahlaklı, iffetli biriyle..
  11. Alışveriş merkezinde üzerinde ‘Hero’..
  12. İşte İstiklâl Harbi sırasında diş..
  13. Diyanet açıkladı: Kredi kartıyla..
  14. En çok eti hangi ülke yiyor?
  15. Düşen ABD İHA'sı ile ilgili çarpıcı..
  16. ABD ve Rusya'dan 'Türkiye' hamlesi
  17. Terör örgütü aynı aileden 7 kişiyi..
  18. Rusya’dan Türkiye’ye dev askeri..
  19. İstanbul'un için yağmur uyarısı geldi
  20. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe planı hazır