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En borçlu kulüpler açıklandı!

  • UEFA'nın açıkladığı en borçlu kulüpler listesinde Türkiye'den de 2 kulüp bulunuyor. İşte en çok borcu olan kulüpler:

  • Manchester United – €536m

  • Benfica – €336m

  • Inter Milan – €306m

  • Valencia – €285m

  • QPR – €279m

  • AC Milan – €249m

  • CSKA Moscow – €224m

  • Galatasaray – €222m

  • Juventus – €209m

  • Roma – €208m

  • Sunderland – €208m

  • PSG – €186m

  • Fenerbahçe – €166m

  • Dinamo Moscow – €164m

  • Atlético de Madrid – €164M

  • Liverpool – €163m

  • Olympique Lyonnais – €159m

  • Monaco – €148m

  • Copenhagen – €138m

  • Schalke 04 – €137m