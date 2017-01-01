En borçlu kulüpler açıklandı!
UEFA'nın açıkladığı en borçlu kulüpler listesinde Türkiye'den de 2 kulüp bulunuyor. İşte en çok borcu olan kulüpler:
Manchester United – €536m
Benfica – €336m
Inter Milan – €306m
Valencia – €285m
QPR – €279m
AC Milan – €249m
CSKA Moscow – €224m
Galatasaray – €222m
Juventus – €209m
Roma – €208m
Sunderland – €208m
PSG – €186m
Fenerbahçe – €166m
Dinamo Moscow – €164m
Atlético de Madrid – €164M
Liverpool – €163m
Olympique Lyonnais – €159m
Monaco – €148m
Copenhagen – €138m
Schalke 04 – €137m