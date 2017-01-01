En az o araba yakıyor!
İşte Türkiye'de kullanımda olan en az yakan otomobiller;
33) Volksvagen Golf 1.6 lt TDI BMT 115PS Manuel - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1-4.2lt
32) Volkswagen Passat 1.6 lt TDI BMT 120 PS DSG - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.0-4.2lt
31) Hyundai i20 1.4 Dizel 6 ileri Manuel 90PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt
30) Toyota Corolla 1.4 D-4D 90PS 6 İleri Düz Vites - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt
29) Hyundai Elantra 1.6 CRDI Dizel 7 İleri DCT 136PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt
28) Citroen C-Elysee 1.6 HDi 92 PS MANUEL - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt
27) Seat Leon 1.6 TDI 115 PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4lt
26) Kia Cee'd 1.6L CRDI (6 ileri Manuel) 136PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4lt
25) Audi A3 Dynamic 1.6 TDI S tronic 116 PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4lt
24) Mazda Cx 3 1.5 6MT Dizel (2WD) 105PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4lt
23) Toyota Auris 1.4 D-4D 90PS 6 İleri Düz Vites - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4lt
22) BMW 320d 190PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4lt
21) Peugeot 508 1.6 BlueHDi 120 PS EAT6 - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.9lt
20) Hyundai i30 1.6 CRDi Dizel 6 İleri Düz 136PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.9lt
19) Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM-2 120 PS TCT - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.9lt
18) Volkswagen Polo 1,4 lt TDI 75 PS Manuel - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.8-3.9lt
17) Audi A1 Sportpack Dynamic 1.6 TDI S tronic 116 Ps - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.8lt
16) Mazda 3 Hatcback SKYACTIV-D 1.5 L Dizel 105 Bg 6 İleri Düz - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.8lt
15) Mercedes Benz A 180d 109PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7-3.9lt
14) Mini Cooper D 1.5 116PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
13) Ford Fiesta 1.5L Duratorq TDCi 75PS Euro V - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
12) Renault Megan Sedan 1.5 dCi 90 PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
11) Skoda Octavia 1.6 TDI 110PS DSG - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
10) Fiat Egea Hatchback 1.6 MultiJet II 120PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
9) Opel Astra 1.6 CDTI ECOTECT 110 PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
8) Dacia Sandero 1.5 dCi 90 bg Easy-R - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt
7) Renault Clio 1.5 dCi 75 PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt
6) Citroen Yeni C3 1.6 BlueHDi 75 PS S&S BVM5 Manuel - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt
5) Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 PS EAT6 - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.5-3.8lt
4) Peugeot 208 1.6 L BlueHDi 100 PS S&S ETG6 - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.5lt
3) Skoda Fabia 1.4 TDI 90PS - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.4lt
2) BMW 116ed 116 BG - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.4lt
1) Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotect ecoFLEX 95BG - 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.2lt