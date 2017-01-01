Eğer astronotlar özel kıyafet giymezlerse...

Armstrong Limiti olarak bilinen yükseklik limiti yerden 19 kilometredir. Bu limitten sonra astronot kıyafeti giymek gerekmektedir. Eğer giyilmeyecek olursa, vücuttaki su, vücut sıcaklığında kaynamaya başlayacaktır.
Dünya'daki altının %99'u, çekirdeği içerisinde bulunur. Öyle ki, Dünya'nın çevresini 45 santimetre kalınlığında sarabilecek kadar altın vardır.
Bilinen en eski insan yapımı dini yapıt, Milattan Önce 10. milenyumda (MÖ 10.000) yapılmış olan Göbeklitepe'dir ve Türkiye'de bulunur.
Her gün 200.000 bebek dünyaya gelmektedir.
Dünya'da üretilen en pahalı yapı, yapımı için 150 milyar dolar harcanmış olan Uluslararası Uzay İstasyonu'dur.
Dünya'nın en uzaktan çekilmiş fotoğrafı, yaklaşık 6 milyar kilometre öteden çekilmiştir ve Soluk Mavi Nokta olarak bilinir.
Dünya üzerinde keşfedilmiş en dayanıklı canlı olan Tardigrad, vakumlu uzay ortamında 10 gün hayatta kalabilmektedir.
Dünya'nın çekirdek kısmı 5500 santigrat derece sıcaklıktadır. Bu sıcaklık, Güneş'in yüzey sıcaklığına hemen hemen eşittir.
Nadir elementler olarak bilinen kimyasallar, sanıldığı kadar "nadir" değildirler. Lutetyum elementi Dünya kabuğunda altından 200 kat daha fazla bulunur. Ki bu, "nadir elementler" arasında en seyrek bulunanıdır.
Antarktika'daki toplam buz miktarı, Atlas Okyanusu'ndaki su miktarına eşittir.
Dünya'ya her gün 8.600.000 yıldırım düşmektedir.
Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 1922 yılında Libya'nın El Azizia ilinde kaydedilen 57.8 santigrat derece sıcaklıktır.
Şimdiye kadar kaydedilen en soğuk gün, Antarktika'daki Vostok İstasyonu'nda kaydedilmiştir ve -89.2 santigrat derecedir.
Bir insan uzay boşluğunda, tamamen korunmasız olarak en fazla 2 dakika hayatta kalabilir.
Çin'deki hava kirliliği uzaydan görülmektedir. Çin Seddi, uzaydan görülemez.
Dünya üzerindeki ilk canlılık örneklerine günümüzden 3.5 milyar yıl öncesine ait tabakalarda, Avusturalya'da rastlanmaktadır. Bu o kadar uzun bir süredir ki, o dönemde atmosferde oksijen bile bulunmamaktadır.
Kum taneleri mikroskop altında böyle görünür.
Bir günde 24 saat yoktur. Doğrusu, 23 saat 56 dakika 4 saniyedir.
İnsan DNA'sı %50 oranında muz DNA'sı ile aynıdır.
Dünya, bir bowling topundan bile daha pürüzsüzdür. Bowling topunun üzerindeki, hissedilemeyen pürüzlerin aksine, en yüksek dağ ile en derin okyanus bile Dünya yüzeyinin kalınlığının yalnızca 5.000'de 1'ini oluşturur.
Sputnik'in 1957 senesinde uzaya gönderilmesinden beridir, Dünya çevresinde dolanmak üzere fırlatılmış toplamda 38.000 adet uydu bulunmaktadır. Bunun 16.000 civarı düşmüş ya da indirilmiştir.
Günümüzde, an itibariyle Dünya etrafında 22.000 adet uydu dolanmaktadır.
Her gün uzaydan Dünya'ya 100 ton ağırlığında meteorit tozu düşmektedir.
Dünya'ya düşen en büyük meteor, krater oluşturmamıştır. Meteor, yapısı itibariyle köşeli ve kenarları düz olduğu için, muhtemelen bir taşın suda sekmesi gibi yüzeyde sekmiş ve durmuştur.
Ozon deliği küçülmektedir. 2012 senesinde deliğin büyüklüğü, son 10 senedeki tüm değerlerden daha küçüktü.
Eğer fabrikalara uygulanan CO2 salınımı ücretlendirmesi üzerinden hesap yapılacak olursa, atmosferin parasal değeri 4.300.000.000.000.000 Sterlin olacaktır. Atmosferdeki her metreküp başına 1.3 CO2 molekülü düşer.
Dünya'daki suların %97'si tuzlu, %3'ü tatlı sudur.
1 Litre okyanus suyu içerisinde, 1 gram altının 13 milyarda biri kadar altın elementi bulunur.
Her sene, 2.000 adet yeni deniz türü tanımlanmaktadır.
Denizlerdeki atıkların %90'ı plastiklerdir.
Okyanuslarda ortalama 1.000.000 adet tür yaşadığı düşünülmektedir. Üstelik tüm okyanus türlerinin sadece %33'ünün keşfedildiği düşünülmektedir.
Her sene ortalama olarak 8-12 adet insan, köpekbalığı saldırıları sebebiyle ölmektedir. Her sene 100.000.000 civarında köpekbalığı, insan saldırıları sebebiyle ölmektedir.
Dünya üzerindeki tüm volkanik aktivitelerin, %90'ı okyanus tabanlarında gerçekleşmektedir.
Eğer Dünya'daki tüm sular bir küre olacak şekilde bir araya toplansa, bu kürenin çapı 1384 kilometre civarında olacaktır. Bu, Satürn'ün uydusu Tetis kadar büyüktür. Fotoğrafta büyük mavi küre Dünya'daki tuzlu suları, küçük küre ise tatlı suların toplamını göstermektedir. Bunların büyüklüğü Dünya'ya kıyaslanmaktadır.
Dünya'nın en derin noktası olan Mariana Çukuru, okyanus yüzeyinin 10.9 kilometre dibindedir.
Dünya'nın kalbi olarak sayabileceğimiz çekirdek, 2500 kilometre çapa sahip bir demir küredir. Akkor olacak düzeyde sıcak olmasına rağmen, çekirdek üzerindeki basınç o kadar fazladır ki, demir bu sıcaklıkta eriyemez.
Dünya'nın en büyük kristalleri, 55 ton ağırlığındadır. Bu kristaller, Meksika'nın altındaki Naica gümüş madenlerinde yatmaktadır.
Dünya üzerinde açılan en derin delik, Sakharin-1 kuyusudur ve 12.4 kilometre derinliğe inmiştir. Dünya'nın yüzeyinden merkezine olan uzaklık (yarıçapı) ise 6371 kilometredir.
Amazon Nehri'nin yaklaşık olarak tam altında, yer yüzeyinden 4 kilometre derinlikte, Rio Hamza Nehri adı verilen bir su akmaktadır. Bazı noktalarda 400 kilometre kadar genişliğe ulaşabilen bu nehir, toprağın içerisinde saatte sadece 1 milimetre akabilmektedir.
Her yıl, Sahra Çölü'nden Amazon Ormanları'na 40 milyon ton ağırlığında, besince zengin kum taneleri uçmaktadır.
Türkmenistan'da bulunan Cehennem Kapısı isimli çukur, yer altında sıkışmış gazın, düzgün bir krater içerisinde alev almasından ötürü, 40 seneden uzun bir süredir, durmaksızın yanmaktadır.
Dünya'nın en kurak bölgesi olarak bilinen Antarktika'nın Kuru Vadi bölgesine son 2.000.000 senedir hiç yağış düşmemiştir.
Önümüzdeki 300 yıl içerisinde, günümüzde var olan türlerin tamamının %75'inin soyu tükenecektir.
Her kıta, yılda ortalama olarak 2 santimetre kadar yer değiştirmektedir.
Tüm türlerin yaklaşık olarak sadece %14'ü tanımlanabilmiştir.
Bugüne kadar gezegenimizde 106.000.000.000 insan yaşamıştır. 2050 senesine ulaştığımızda Dünya'da 9.200.000.000 insan olacağı tahmin edilmektedir.
Her saniye 2 insan hayatını kaybetmektedir.
Amerika’da her saat 40 kişi kanserden hayatını kaybediyor.