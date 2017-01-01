Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Dut cildin genç kalmasını sağlıyor!

  • Yaz meyvelerinin en gözde meyvesi olarak kabul edilen dut, tam bir şifa kaynağı. Doğal antibiyotik olarak bilinen dutun birden çok yararı bulunuyor.

  • Her derde deva olan dut, antioksidan özelliğiyle yaşlanması geciktiriyor. Uzmanlar beyaz ve siyah dutun sağlığı koruduğuna dikkat çekti.

  • Dut bağışıklığı güçlendiriyor,

  • Kansızlığa, ağız ve diş sağlığı sorunları için oldukça faydalıdır.

  • Beyaz dut, kalp zayıflığının tedavisinde, mide-bağırsak hastalıklarında etkilidir.

  • Guatr hastalığına iyi gelir.

  • Beyaz dut, mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

  • Yapraklarının kaynatılıp içilmesi idrarı söktürür.

  • Aç karnına yenilen yenilen beyaz dut, bağırsak solucanlarını düşürür.

  • Yorgunluk hissinin azalmasına yardım eder.

  • Yaşlanmayı geciktirerek cildin taze ve genç kalmasını sağlar.

  • Siyah dut suyu ile yapılan gargara ağız içi iltihaplarına, diş eti iltihaplarına, diş eti şişmesine, bademcik iltihaplarına ve boğaz ağrılarına iyi gelir.

  • Siyah dut kan yapar, boğaz şişkinliğine, çiçek ve kızamık hastalıklarına şifalı gelir.