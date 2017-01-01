Dut cildin genç kalmasını sağlıyor!
Yaz meyvelerinin en gözde meyvesi olarak kabul edilen dut, tam bir şifa kaynağı. Doğal antibiyotik olarak bilinen dutun birden çok yararı bulunuyor.
Her derde deva olan dut, antioksidan özelliğiyle yaşlanması geciktiriyor. Uzmanlar beyaz ve siyah dutun sağlığı koruduğuna dikkat çekti.
Dut bağışıklığı güçlendiriyor,
Kansızlığa, ağız ve diş sağlığı sorunları için oldukça faydalıdır.
Beyaz dut, kalp zayıflığının tedavisinde, mide-bağırsak hastalıklarında etkilidir.
Guatr hastalığına iyi gelir.
Beyaz dut, mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.
Yapraklarının kaynatılıp içilmesi idrarı söktürür.
Aç karnına yenilen yenilen beyaz dut, bağırsak solucanlarını düşürür.
Yorgunluk hissinin azalmasına yardım eder.
Yaşlanmayı geciktirerek cildin taze ve genç kalmasını sağlar.
Siyah dut suyu ile yapılan gargara ağız içi iltihaplarına, diş eti iltihaplarına, diş eti şişmesine, bademcik iltihaplarına ve boğaz ağrılarına iyi gelir.
Siyah dut kan yapar, boğaz şişkinliğine, çiçek ve kızamık hastalıklarına şifalı gelir.