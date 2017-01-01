Dünyanın ilk bilgisayarının içini açtılar! İşte içinden çıkanlar...
Youtube'da "what's inside" isimli kanal ile fenomen olan baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.
IBM tarafından 1981 senesinde üretilen ilk kişisel bilgisayarı inceleyen baba oğul, içinde ne olduğunu merak edince, aleti paramparça ettiler.
Günümüz bilgisayarlarına oranla kıyaslanamayacak kadar ilkel olan bu bilgisayar 90'lı yıllardan alışkın olduğumuz yalnızca 1.44 megabyte saklama alanı sunan floppy disket kullanıyor.
İşte dünyanın ilk kişisel bilgisayarının içinden çıkanlar...