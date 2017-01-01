Dünyanın en uzun uçuşu tam 17 saat 40 dakika!
İngiltere menşeli havacılık alanında araştırmalar yapan OAG, 2017 senesinde dünyanın en uzun uçuşlarını listeledi. İşte o sıralama...10. Emirates, Dubai - Los Angeles, 8 bin 324 mil
9. Etihad, Los Angeles - Abu Dhabi, 8 bin 375 mil
8. Delta, Atlanta - Johannesburg, 8 bin 434 mil (13 bin 561 kilometre), 16 saat 30 dakika
7. United Airlines / Singapore Airlines, San Francisco - Singapur, 8 bin 435 mil (13 bin 593 kilometre), 16 saat 30 dakika.
6. Qantas, Dallas - Sidney, 8 bin 576 mil (13 bin 804 kilometre), 16 saat 50 dakika.
5. United Airlines, Houston - Sidney, 8 bin 593 mil
4. United Airlines, Los Angeles - Singapur, 8 bin 759 mil
3. Emirates, Auckland - Dubai, 8 bin 820 mil (14 bin 200 kilometre), 17 saat 25 dakika.
2. Qantas, Perth - Londra, 9 bin 9 mil
1. Katar Havayolları, Auckland - Doha, 9 bin 26 mil (14 bin 534 kilometre), 17 saat 40 dakika.