Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Dünyanın en uzun uçuşu tam 17 saat 40 dakika!

  • İngiltere menşeli havacılık alanında araştırmalar yapan OAG, 2017 senesinde dünyanın en uzun uçuşlarını listeledi. İşte o sıralama...10. Emirates, Dubai - Los Angeles, 8 bin 324 mil

  • 9. Etihad, Los Angeles - Abu Dhabi, 8 bin 375 mil

  • 8. Delta, Atlanta - Johannesburg, 8 bin 434 mil (13 bin 561 kilometre), 16 saat 30 dakika

  • 7. United Airlines / Singapore Airlines, San Francisco - Singapur, 8 bin 435 mil (13 bin 593 kilometre), 16 saat 30 dakika.

  • 6. Qantas, Dallas - Sidney, 8 bin 576 mil (13 bin 804 kilometre), 16 saat 50 dakika.

  • 5. United Airlines, Houston - Sidney, 8 bin 593 mil

  • 4. United Airlines, Los Angeles - Singapur, 8 bin 759 mil

  • 3. Emirates, Auckland - Dubai, 8 bin 820 mil (14 bin 200 kilometre), 17 saat 25 dakika.

  • 2. Qantas, Perth - Londra, 9 bin 9 mil

  • 1. Katar Havayolları, Auckland - Doha, 9 bin 26 mil (14 bin 534 kilometre), 17 saat 40 dakika.

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale

Son Eklenen Haberler

1.Lig ekibine TFF’den kötü haber geldi!
  1. 1.Lig ekibine TFF’den kötü haber geldi!
  2. Fenerbahçe'yi sarsan şok istifalar!
  3. İstanbul'da 2 bin polisle dev operasyon
  4. Flaş gelişme! Tecrübeli teknik adam..
  5. Liverpool,Porto'yu darmadağın etti!
  6. Dünyanın en uzun uçuşu tam 17 saat 40..
  7. Real Madrid,PSG'ye acımadı!
  8. NATO açıkladı: Türkiye bilgi verdi!
  9. Kurtulmuş: Bizim için Filistin davası..
  10. Filistin, BM Güvenlik Konseyi'ni..
  11. Bir saldırı daha… 7 sivil hayatını..
  12. O ülke bu haberle çalkalandı… Devlet..
  13. Amerika'da saldırı şoku... Çok sayıda..
  14. Sisi'yi eleştiren o isme tutuklama!
  15. Soy ağacı sorgulama sayfası açıldı…
  16. Başbakan Yıldırım’dan sıcak mesajlar…..
  17. Tüm dünyayı umutlandıran gelişme....
  18. Almanya'dan PKK’ya şok… Yasaklandı!
  19. Başkentte hareketli dakikalar... HDP..
  20. İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan..