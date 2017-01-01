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'Dünyanın en lüks hapishanesi' yeniden otel

  • Suudi Arabistan’da prenslerin tutulduğu “dünyanın en lüks hapishanesi” olarak adlandırılan Riyad’daki Ritz-Carlton, yeniden otel olarak hizmet vermeye başladı.

  • Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki lüks Ritz-Carlton Riyad Oteli, 11 Suudi prensinin tutulduğu yer haline gelmesinin ardından “dünyanın en lüks hapishanesi” olarak nitelendirilmişti.

  • Prenslerin serbest bırakılmasının ardından adını “hapishane” olarak duyuran Ritz-Carlton, 3 aylık aranın ardından yeniden otel olarak hizmet vermeye başladı.

  • Otelin yeniden işletmeye açıldığını doğrulayan otel yetkilileri, işletmede herhangi bir gözaltının kalmadığını ifade etti.

  • Lüks oteller zincirinin web sitesinde daha önce yapılan açıklamada, otelde tutulan kişilerin davalarının sona ermesiyle otelin Şubat ayının ikinci yarısından itibaren tekrar işletmeye açılacağı duyurulmuştu.

  • Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana sahip olan otelde toplamda 492 oda bulunuyor.

  • Kasım ayında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında prens, iş adamı ve bakanların bulunduğu 200 kadar üst düzey isim gözaltına alınmıştı.

  • Suudi Arabistan yönetimi, gözaltına alınan prenslerin lüks otelde tutulmasının nedenini “en itibarlı çözüm” olarak açıklamıştı.

  • Üst düzey yetkililerin otelde alıkonmasının ardından ihtişamı ile dikkat çeken otel rezervasyona kapatılmıştı.

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