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Dünyanın en küçük uydusu uzaya fırlatılacak

  • Dünyanın en küçük uydusu olduğuna inanılan, Hintli genç Rifath Shaarook'un üç boyutlu yazıcıyla yaptığı uydu bugün NASA tesisinden uzaya fırlatılacak.

  • 24 ay önce İki64 gram ağırlığındaki, karbon fiberden yapılan cihaz, geçen ay genç mucitlerin katıldığı ve Nasa'nın desteklediği Cubes in Space yarışmasını kazanmıştı.

  • Rifath Sharook, tasarımına eski Hindistan Devlet Başkanlarından Abdul Kalam'a atfen KalamSat adını verdi.

  • Sharook "Tamamen sıfırdan tasarladık. Üzerinde yeni bir bilgisayar, hızı, dönüşü ve dünyanın magnetosferini ölçecek sekiz alıcısı da olacak. Asıl zorluk, uzaya gidecek 64 gram ağırlığında bir cihaz tasarlamaktı" dedi.

  • Tamil Nadu bölgesindeki küçük bir köyden gelen Rifath Shaarook, daha önce 15 yaşındayken, helyumlu bir hava durumu balonu tasarımıyla yine bir yarışmayı kazanmıştı.

  • Uydu bugün NASA'nın Wallops Island tesisinden fırlatılacak.