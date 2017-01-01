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Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralandı, işte liste...

  • İşte dünyanın en iyi on üniversitesi...

  • 1- Harvard Üniversitesi, ABD

  • 2- Toronto Üniversitesi, Kanada

  • 3- Oxford Üniversitesi, Birleşik Krallık

  • 4- Pierre & Marie Curie Üniversitesi - Paris VI, Fransa

  • 5- Stanford Üniversitesi, ABD

  • 6- University College London, Birleşik Krallık

  • 7- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), ABD

  • 8- Johns Hopkins Üniversitesi, ABD

  • 9- Cambridge Üniv., Birleşik Krallık

  • 10- California Berkeley Üniv., ABD

  • İşte dünya sıralamasındaki ilk on Türk üniversitesi... - Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 532

  • İstanbul Üniversitesi: 540

  • Hacettepe Üniversitesi: 543

  • İstanbul Teknik Üniversitesi: 559

  • Ankara Üniversitesi: 652

  • Ege Üniversitesi: 653

  • Gazi Üniversitesi: 669

  • Boğaziçi Üniversitesi: 699

  • Bilkent Üniversitesi: 840

  • Erciyes Üniversitesi: 878