Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralandı, işte liste...
İşte dünyanın en iyi on üniversitesi...
1- Harvard Üniversitesi, ABD
2- Toronto Üniversitesi, Kanada
3- Oxford Üniversitesi, Birleşik Krallık
4- Pierre & Marie Curie Üniversitesi - Paris VI, Fransa
5- Stanford Üniversitesi, ABD
6- University College London, Birleşik Krallık
7- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), ABD
8- Johns Hopkins Üniversitesi, ABD
9- Cambridge Üniv., Birleşik Krallık
10- California Berkeley Üniv., ABD
İşte dünya sıralamasındaki ilk on Türk üniversitesi... - Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 532
İstanbul Üniversitesi: 540
Hacettepe Üniversitesi: 543
İstanbul Teknik Üniversitesi: 559
Ankara Üniversitesi: 652
Ege Üniversitesi: 653
Gazi Üniversitesi: 669
Boğaziçi Üniversitesi: 699
Bilkent Üniversitesi: 840
Erciyes Üniversitesi: 878