Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Dünyanın en değerli 10 spor kulübü!

  • Forbes dergisi tarafından yapılan "Dünyanın En Değerli 50 Spor Kulübü 2017" adlı araştırma sonucu açıklandı. İşte sonuçlar...

  • Dallas Cowboys (Amerikan futbolu): 4,2 milyar dolar

  • New York Yankees (Beyzbol): 3,7

  • Manchester United (Futbol): 3,69

  • Barcelona (Futbol): 3,64

  • Real Madrid (Futbol): 3,58

  • New England Patriots (Amerikan futbolu): 3,4

  • New York Knicks (Basketbol): 3,3

  • New York Giants (Amerikan futbolu): 3,1

  • San Francisco 49ers (Amerikan futbolu): 3

  • Los Angeles Lakers (Basketbol): 3