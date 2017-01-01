Dünyanın en değerli 10 spor kulübü!
Forbes dergisi tarafından yapılan "Dünyanın En Değerli 50 Spor Kulübü 2017" adlı araştırma sonucu açıklandı. İşte sonuçlar...
Dallas Cowboys (Amerikan futbolu): 4,2 milyar dolar
New York Yankees (Beyzbol): 3,7
Manchester United (Futbol): 3,69
Barcelona (Futbol): 3,64
Real Madrid (Futbol): 3,58
New England Patriots (Amerikan futbolu): 3,4
New York Knicks (Basketbol): 3,3
New York Giants (Amerikan futbolu): 3,1
San Francisco 49ers (Amerikan futbolu): 3
Los Angeles Lakers (Basketbol): 3