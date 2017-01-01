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Dünyada futbol seyircisi maçlarda ne yiyor?

  • UEFA, Avrupa ülkelerinin taraftarlarının hangi yemekleri yediğini araştırdı. İşte Türkiye'nin de bulunduğu o liste...

  • Avusturya - Şinitzel

  • Azerbaycan - Çekirdek

  • Belçika - Mayonezli patates

  • Hırvatistan - Fıstık

  • Çek Cumhuriyeti - Sosisli

  • İngiltere - Etli Pay

  • Fransa - Sosisli sandviç

  • Almanya - Bratwurst (Lokal bir sandviç çeşidi)

  • Yunanistan - Gyrios (Yunan döneri)

  • İtalya - Salamella (İtalya'ya özgü bir sandviç)

  • Hollanda - Hamburger

  • Portekiz - Bifana (Lokal bir Portekiz yemeği)

  • Rusya - Çekirdek

  • İskoçya - Çay

  • Sırbistan - Üzüm

  • İspanya - Çekirdek (UEFA'ya konuşan bir yetkili, İspanya'da taraftarların yediği çekirdek sesinden dolayı çok fazla ses çıktığını ve artık bunun rahatsızlık boyutuna vardığını belirtiyor.)

  • İsveç - İsveç yöresel keki

  • Türkiye - Köfte ekmek ve ayran