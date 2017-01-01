Dünyada futbol seyircisi maçlarda ne yiyor?
UEFA, Avrupa ülkelerinin taraftarlarının hangi yemekleri yediğini araştırdı. İşte Türkiye'nin de bulunduğu o liste...
Avusturya - Şinitzel
Azerbaycan - Çekirdek
Belçika - Mayonezli patates
Hırvatistan - Fıstık
Çek Cumhuriyeti - Sosisli
İngiltere - Etli Pay
Fransa - Sosisli sandviç
Almanya - Bratwurst (Lokal bir sandviç çeşidi)
Yunanistan - Gyrios (Yunan döneri)
İtalya - Salamella (İtalya'ya özgü bir sandviç)
Hollanda - Hamburger
Portekiz - Bifana (Lokal bir Portekiz yemeği)
Rusya - Çekirdek
İskoçya - Çay
Sırbistan - Üzüm
İspanya - Çekirdek (UEFA'ya konuşan bir yetkili, İspanya'da taraftarların yediği çekirdek sesinden dolayı çok fazla ses çıktığını ve artık bunun rahatsızlık boyutuna vardığını belirtiyor.)
İsveç - İsveç yöresel keki
Türkiye - Köfte ekmek ve ayran