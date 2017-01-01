Dünya liderlerinin yaşını hiç merak ettiniz mi?
İşte dünyaca ünlü devlet liderlerinin yaşları...
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo - 56 yaşında
Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth - 91 yaşında
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud - 82 yaşında
İran Dini Lideri Ali Hamaney - 78 yaşında
Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer - 77 yaşında
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari - 75 yaşında
ABD Başkanı Donald Trump - 71 yaşında
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 68 yaşında
Hindistan Başbakanı Narendra Damodardas Modi - 67 yaşında
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - 65 yaşında
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping (Şi cinping) - 64 yaşında
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in - 64 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - 63 yaşında
Japonya Başbakanı Şinzō Abe - 63 yaşında
Almanya Şansölyesi Angela Merkel - 63 yaşında
Avustralya Başbakanı Malcolm Bligh Turnbull - 63 yaşında
İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni - 63 yaşında
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May - 61 yaşında
Kanada Başbakanı Justin Trudeau - 46 yaşında
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - 40 yaşında
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un - 35 yaşında