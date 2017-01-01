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Dünya liderlerinin yaşını hiç merak ettiniz mi?

  • İşte dünyaca ünlü devlet liderlerinin yaşları...

  • Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo - 56 yaşında

  • Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth - 91 yaşında

  • Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud - 82 yaşında

  • İran Dini Lideri Ali Hamaney - 78 yaşında

  • Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer - 77 yaşında

  • Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari - 75 yaşında

  • ABD Başkanı Donald Trump - 71 yaşında

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 68 yaşında

  • Hindistan Başbakanı Narendra Damodardas Modi - 67 yaşında

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - 65 yaşında

  • Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping (Şi cinping) - 64 yaşında

  • Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in - 64 yaşında

  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - 63 yaşında

  • Japonya Başbakanı Şinzō Abe - 63 yaşında

  • Almanya Şansölyesi Angela Merkel - 63 yaşında

  • Avustralya Başbakanı Malcolm Bligh Turnbull - 63 yaşında

  • İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni - 63 yaşında

  • Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May - 61 yaşında

  • Kanada Başbakanı Justin Trudeau - 46 yaşında

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - 40 yaşında

  • Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un - 35 yaşında

Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
7 yıl bekledi, bugün öldürdü!

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