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Dükkanının zeminini bozuk paralarla kapladı

  • İngiltere’nin Dudley şehrinde berber dükkanı olan Rich Holtham, iş yerinin zemini için yeni bir döşeme yaptırmaya karar verdi.

  • İngiltere çapında 4 berber dükkanı olan Holtham, bankaya giderek 700 sterlin karşılığında 1 penilik bozuk paralar aldı.

  • Yapılacak döşemenin maliyetinin bin sterlini bulduğunu öğrenen berber, kendisinin daha iyi bir düzenleme yapabileceğine karar verdi.

  • Bankadan 700 bin tane peni alan Holtham ve çalışanları, dükkanın zeminini bu paralarla kaplayabilmek için bütün bir haftalarını yere bozuk para yapıştırarak geçirdiler.

  • İşlemin sonsuza kadar süreceğini düşündüğünü fakat üstesinden geldiklerini belirten Holtham , sonuçtan ise oldukça memnun.

  • Holtham, "Yoldan geçenler bile dükkanımızın fotoğraflarını çekmek için içeriye giriyor. Zeminimiz sayesinde çok sayıda iş kazandık." dedi.