Dükkanının zeminini bozuk paralarla kapladı
İngiltere’nin Dudley şehrinde berber dükkanı olan Rich Holtham, iş yerinin zemini için yeni bir döşeme yaptırmaya karar verdi.
İngiltere çapında 4 berber dükkanı olan Holtham, bankaya giderek 700 sterlin karşılığında 1 penilik bozuk paralar aldı.
Yapılacak döşemenin maliyetinin bin sterlini bulduğunu öğrenen berber, kendisinin daha iyi bir düzenleme yapabileceğine karar verdi.
Bankadan 700 bin tane peni alan Holtham ve çalışanları, dükkanın zeminini bu paralarla kaplayabilmek için bütün bir haftalarını yere bozuk para yapıştırarak geçirdiler.
İşlemin sonsuza kadar süreceğini düşündüğünü fakat üstesinden geldiklerini belirten Holtham , sonuçtan ise oldukça memnun.
Holtham, "Yoldan geçenler bile dükkanımızın fotoğraflarını çekmek için içeriye giriyor. Zeminimiz sayesinde çok sayıda iş kazandık." dedi.