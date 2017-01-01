Dükkanda kilitli kalan kedi şehri ayağa kaldırdı

Yalova'da, garaj olarak kullanılan işyerinde mahsur kalan kedi, sahibi yurt dışında olduğu için yasa gereği müdahale edilemediği için vatandaşlarca 3 haftadır kapının altından besleniyor.
Süleymanbey Mahallesi Tükenmez Sokak'ta bir apartmanın zemin katında bulunan ve garaj olarak kullanılan iş yerinde mahsur kalan kediyi, 3 hafta önce mahalle sakinleri fark etti.
Sahibinin yurt dışında olması nedeniyle içeriye girilemeyen dükkandaki kedi için Yalova Belediyesi çalışma yürütüyor.
Belediye Başkanı Vefa Salman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 gün önce bu konuyla ilgili belediyeye müracaat yapıldığını belirterek "5 günden beri İtfaiye Müdürüm konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Bütün girişimlerde bulundu. O canın oraya nasıl girdiği, ne zaman girdiği belli değil." dedi.
Kediyi yaklaşık 20 gündür beslediklerini aktaran mahalle sakinlerinden Ümit Cesur ise "Mama ve suyunu veriyoruz. Hukuki yolla burası açılıp kedi kurtarılmalı." ifadesini kullandı.
Kedinin bulunduğu sokakta kahvehane işleten Aytekin Kambur da kedinin yaklaşık 3 haftadır dükkanda olduğunu anlatarak "Arabayı park ederken bu kedi içeri girmiş diye düşünüyoruz." dedi.
Ardından, "Bilinçli yapılan bir olay değil. 3 haftadan beri besliyoruz kediyi. Garajın sahibi yurt dışına çıkmış. Mahalle halkı besliyor kediyi. Mahallenin kedisi. Ölmemesine gayret ediyoruz." ifadelerini ekledi.