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Dükkanda kilitli kalan kedi şehri ayağa kaldırdı

  • Yalova'da, garaj olarak kullanılan işyerinde mahsur kalan kedi, sahibi yurt dışında olduğu için yasa gereği müdahale edilemediği için vatandaşlarca 3 haftadır kapının altından besleniyor.

  • Süleymanbey Mahallesi Tükenmez Sokak'ta bir apartmanın zemin katında bulunan ve garaj olarak kullanılan iş yerinde mahsur kalan kediyi, 3 hafta önce mahalle sakinleri fark etti.

  • Sahibinin yurt dışında olması nedeniyle içeriye girilemeyen dükkandaki kedi için Yalova Belediyesi çalışma yürütüyor.

  • Belediye Başkanı Vefa Salman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 gün önce bu konuyla ilgili belediyeye müracaat yapıldığını belirterek "5 günden beri İtfaiye Müdürüm konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Bütün girişimlerde bulundu. O canın oraya nasıl girdiği, ne zaman girdiği belli değil." dedi.

  • Kediyi yaklaşık 20 gündür beslediklerini aktaran mahalle sakinlerinden Ümit Cesur ise "Mama ve suyunu veriyoruz. Hukuki yolla burası açılıp kedi kurtarılmalı." ifadesini kullandı.

  • Kedinin bulunduğu sokakta kahvehane işleten Aytekin Kambur da kedinin yaklaşık 3 haftadır dükkanda olduğunu anlatarak "Arabayı park ederken bu kedi içeri girmiş diye düşünüyoruz." dedi.

  • Ardından, "Bilinçli yapılan bir olay değil. 3 haftadan beri besliyoruz kediyi. Garajın sahibi yurt dışına çıkmış. Mahalle halkı besliyor kediyi. Mahallenin kedisi. Ölmemesine gayret ediyoruz." ifadelerini ekledi.

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