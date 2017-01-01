Düdüklü tencere kullanırken bunlara dikkat etmezseniz patlayabilir!
Düdüklü tencereyi asla ağzına kadar doldurmamalısınız - Bu durum buharın dışarı çıkmasını ve içinde sıkışmasına neden olabilir. Bu yüzden mutlaka tencerede en az 1/3 oranında boş bir alan kalmasına dikkat edin.
Ateşe koyduktan ve kapağını kapattıktan sonra düdüğü dik konuma getirmelisiniz - Yeni modellerde bu sistem otomatik olsa da eski modellerde düdük elle açılıp kapanıyor. Bu durumda hava çıkışının sağlanması için düdüğü açmanız gerekiyor.
Düdükten ses çıkmaya başladığında bir dakika kadar hava çıkmasını bekletin ve düdüğü indirin - Eğer otomatik düdüklü tencerelerden değilse tencerenin düdüğünden ses çıkmaya başladığında 30-60 saniye gibi bir süre hava çıkmasını beklemeli ve sonrasında düdüğü indirip ocağı kısmalı, yemeğinizin pişirme süresine göre bir süre daha düdüklü tencerenizi ocakta tutmaya devam etmelisiniz.
Pişirme süresi dolunca ocağın altını kapayın ama tencereyi ocaktan hemen almayın - Hatta hiç dokunmayın bile. Çünkü siz ocağı kapatmış olsanız dahi kaynama ve basınç devam ediyor olduğundan tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Buhar dağıldıktan sonra düdüğü yeniden dik konuma getirin, düdükten havanın tamamen çıkmasını bekleyin.
Acele edip kapağı hemen açmayın - Aynı şekilde tencerenin kapağını açmak için de biraz beklemelisiniz. Çünkü basınçtan dolayı kapak hemen açılmayacaktır, zorlamanız da işinizi zorlaştıracaktır. Bırakın içindeki hava iyice çıksın. Tencere soğudukça kapağın kolayca açıldığını fark edeceksiniz zaten.
Düdüklü tencerenin hava çıkışı bölümünün temizliğine çok dikkat etmelisiniz - Zira düdük bölümünde yer alan delikler taneli yiyeceklerin kaçması ve orayı tıkaması için oldukça elverişli bölgeler. Özellikle o bölgeleri pişirme işlemi bittikten sonra dikkatlice temizlemelisiniz.
Düdüklü tencerede her yemeğin farklı sürede pişeceğini unutmamalısınız - Neredeyse tüm yemekler düdüklü tencerede normal tencereyle pişirilme sürelerinin üçte biri kadar sürede pişseler de her yiyecek için farklı bir zamanlama var. Bunun için çoğu düdüklü tencere üzerinde yer alan kendi zamanlayıcılarını kullanabilirsiniz. Her yemeği tavsiye edilen sürede pişirmek önemli yoksa yemeğiniz mahvolabilir.
Bakliyatları bir geceden önce ıslatmaya gerek kalmadan düdüklü tencerede pişirebilirsiniz - Önceden ıslatmayı unuttuğunuz nohut, fasulye gibi bakliyatları düdüklü tencerede gönül rahatlığıyla pişirebilirsiniz. Tabii daha önce ıslatmışsanız pişirme süresinin daha kısa olacağını unutmamalısınız.
Düdüklü tencerede yemekleri asla susuz pişirmeyin - Düdüklü tencerede kapağını açıp yemeği kontrol etme şansınız yok. Suyu fazla olan yemeği kurtarabilirsiniz ancak suyunu az koyarsanız dibinin tutma olasılığının yüksek olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. Ayrıca susuz yemekler tencerenin çatlamasına da yol açabilir.
Dondurulmuş gıdaların çözülmesini beklemeden düdüklü tencereye asla koymayın - Onları önce oda sıcaklığında bekletmeli, gerekirse su içinde çözülmelerini sağlamalısınız. Ayrıca donmuş gıdaların daha önceden hafiften pişirildiği için düdüklü tencerede diğer gıdalara nazaran daha çabuk pişeceğini unutmamalı, zamanlamayı buna göre yapmalısınız.