Dondurma alırken dikkat!

Sıcak havaların gelmesiyle buzlu yiyecek tüketiminin arttığını söyleyen Kırklareli İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, dondurmanın protein,
karbonhidrat ve yağın yanı sıra A,B, C, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineralleri içerdiğini açıkladı.
Dondurmanın temel yapımında sütün yanı sıra şeker, çeşitli meyveler, çikolata, kakao, fındık, karamel vb, glikoz şurubu, bitkisel yağ, süt yağı, sahlep, kıvam vericiler, doğal ve doğala özdeş aromaların da bulunabildiğini söyleyen Çiğdem Cerit,
"Ancak sağlıklı bir dondurma ve buzlu gıda üretiminde kullanılan bu tür katkı maddeleri Tarım ve Köy Bakanlığı tarafından izin verilen Türk Gıda Kodeksi'ne uygun katkı maddelerini içermelidir.
Dondurma her ne kadar besleyici değeri yüksek bir gıda olsa da sağlıklı koşullarda üretilmemiş veya saklanmamış dondurmalar sağlığı tehdit eder hale gelebilir.
Bu nedenle sağlık koşullarına uygun ortamda üretilen, gerektiği şekilde korunan ve sağlıklı ambalajlarda satışa sunulan dondurmalar ve buzlu içecekler tüketilmeli; bu tür besinler güvenilir olmayan yerlerden satın alınmamalıdır" dedi.
Dondurmanın pastörize sütten yapılması ve hijyenik koşullarda üretilmesi önemlidir. Süt mikroorganizmaların üremesi için iyi bir ortamdır.
Uygun olmayan koşullarda üretilen dondurmalarda bakteriler kolayca üreyebilir ve insan sağlığını etkileyebilir.
Bu nedenle açıkta satılan dondurma ve buzlu içecekleri satın alırken güvenilir olmayan yerlerden ve sokak satıcılarından satın alınmaması gerekir.
Paketlenen ürünlerin her zaman etiketleri okunmalıdır. Satın alınan ürünün Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı üretin/ithalat izninin olup olmadığına,
son kullanma tarihine dikkat edilmeli, izinsiz veya son kullanma tarihi geçmiş ürünler kesinlikle alınmamalıdır.
Bu nedenle açıkta satılan dondurma ve buzlu içecekleri satın alırken güvenilir olmayan yerlerden ve sokak satıcılarından satın alınmaması gerekir.Paketlenen ürünlerin her zaman etiketleri okunmalıdır. Satın alınan ürünün Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı üretin/ithalat izninin olup olmadığına, son kullanma tarihine dikkat edilmeli, izinsiz veya son kullanma tarihi geçmiş ürünler kesinlikle alınmamalıdır.