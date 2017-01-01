Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Doğduğundan beri yüzünde tümörle yaşıyor

  • Doğduğunda yüzünde ender görülen bir tümör olan Jacqueline Rodriguez şimdi 16 yaşında.

  • Annesi Evelyn Belen, Jacqueline'e hamileyken doktorların küçük kızın muhtemelen ilk yaş gününü göremeyeceğini söyleterek bebeği almak istediklerini söyledi.

  • Kaliforniya'da yaşayan 16 yaşındaki Jacqueline, yüzündeki tümörün etkileri yüzünden konuşma ve yemek yeme becerisini kaybetti.

  • iPad ile iletişim kuruyor ve hortum sayesinde mama haline getirilen yiyecekleri tüketebiliyor.

  • Tenis oynamanın kendisine olan güvenini artırdığını söyleyen 16 yaşındaki kız, Standford Üniversitesi'nde hemşirelik bölümüne girmek istediğini ifade etti.

  • Bu isteğini, bir yaşından beri tedavi gördüğü hastanede onunla ilgilenen hemşirelerden kaynaklandığını belirtti.

  • Onu tanımayan insanların yüzünde belli noktalara uzun uzun bakmalarının onu üzdüğünü, aslında normal bir insan olduğunu söyledi.

  • Jacqueline, ailesi sayesinde normal bir insan gibi yaşadığını ve umut dolu olduğunu aktardı.

  • Ailesi, Jacqueline'ın yüzündeki tümörün daha önce farklı operasyonlarla alındığını fakat büyük bir kütlenin büyümeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da
  2. ABD'nin sonu geldi... Onlarda kabul etti
  3. Münir Özkul son nefesini verirken...
  4. İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün..
  5. Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor
  6. FETÖ'cülere ağırlaştırılmış müebbet!
  7. Doğduğundan beri yüzünde tümörle yaşıyor
  8. 10 yıl sonra itiraf geldi... Korkunç..
  9. Elmander, Türkiye'ye geliyor
  10. Demans hastalığı nedir, belirtileri..
  11. Fransa basını: Erdoğan Paris'ten...
  12. Doğu Guta'da cuma namazı yine kılınamadı
  13. İlk kez böyle korundu... Görenler..
  14. Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu..
  15. Okulları tatil eden Vali 'kral' ilan..
  16. Sağlık Bakanlığı'ndan grip salgını..
  17. Karagümrük Çetesinin lideri Nuri..
  18. Kıskıvrak yakalandı... Herkes onu..
  19. Cuma namazı için tüm futbolcular oraya..
  20. İstanbul'da neler oluyor?