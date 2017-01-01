Doğduğundan beri yüzünde tümörle yaşıyor
Doğduğunda yüzünde ender görülen bir tümör olan Jacqueline Rodriguez şimdi 16 yaşında.
Annesi Evelyn Belen, Jacqueline'e hamileyken doktorların küçük kızın muhtemelen ilk yaş gününü göremeyeceğini söyleterek bebeği almak istediklerini söyledi.
Kaliforniya'da yaşayan 16 yaşındaki Jacqueline, yüzündeki tümörün etkileri yüzünden konuşma ve yemek yeme becerisini kaybetti.
iPad ile iletişim kuruyor ve hortum sayesinde mama haline getirilen yiyecekleri tüketebiliyor.
Tenis oynamanın kendisine olan güvenini artırdığını söyleyen 16 yaşındaki kız, Standford Üniversitesi'nde hemşirelik bölümüne girmek istediğini ifade etti.
Bu isteğini, bir yaşından beri tedavi gördüğü hastanede onunla ilgilenen hemşirelerden kaynaklandığını belirtti.
Onu tanımayan insanların yüzünde belli noktalara uzun uzun bakmalarının onu üzdüğünü, aslında normal bir insan olduğunu söyledi.
Jacqueline, ailesi sayesinde normal bir insan gibi yaşadığını ve umut dolu olduğunu aktardı.
Ailesi, Jacqueline'ın yüzündeki tümörün daha önce farklı operasyonlarla alındığını fakat büyük bir kütlenin büyümeye devam ettiğini söyledi.