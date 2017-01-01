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Diyet yapmadan kilo vermek mümkün!

  • Siz de günlük yaşantınızda uygulayacağınız bir kaç davranış sayesinde diyete gerek kalmadan fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. İşte diyet yapmadan kilo vermenin yolları...

  • Düşük yağlı ve düşük kalorili diyet yiyecekleri ağır işlendiği için karbonhidrat oranı çok fazladır. Bu nedenle zayıflamanıza değil kilo almanıza neden olur. Bu yiyecekler yerine evde kendi hazırladığınız sağlıklı yiyecekleri tüketebilirsiniz.

  • Eğer öğle öğününüzde bir hamburger yediyseniz, akşam daha sağlıklı ve hafif şeyler tüketmeye özen gösterin. Öğünlerinizi dengelemek vücudunuza günlük ihtiyacınızdan fazla kalori girmesini engelleyecektir.

  • Tükettiğiniz yemek ve içeceklerdeki fazla şeker vücudunuzda yağ olarak depolanır. Bu nedenle çok şeker tüketmek yerine tatlı meyvelerden yararlanabilirsiniz.

  • Yapılana bilimsel araştırmalara göre yemeği yavaş yerseniz daha çok keyif alırsınız ve daha az yersiniz. Böylece sindirim problemleri ile de karşılaşmazsınız.

  • Bitter çikolata normal çikolatadan daha az şeker içerir ve bu yüzden daha az kaloriye sahiptir. Tatlı isteğinizi bitter çikolata ile karşılayarak fazla kalori almayı engelleyebilirsiniz.

  • Yemek yemeye her zaman bir bardak su ile başlayın. Su iştahınızı kapatarak gereğinden fazla yemenizi engelleyecektir.

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