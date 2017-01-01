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Diyabet hastaları yazı sağlıklı geçirmek için...

  • Yaz aylarında uzun süreli tatile çıkan şeker hastalarına uzmanlardan önemli uyarı geldi.

  • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serpil Salman, diyabetli hastalara yazı sağlıklı ve keyifli geçirmek için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

  • - Bol bol su için

  • - Egzersizlerinize aksatmadan devam edin

  • - Günde 15 dakikadan fazla güneşlenmemeye özen gösterin

  • - Ayak yaralanmalarına, terlik ve ayakkabılara dikkat edin

  • - Cildinizi sık sık nemlendirin

  • - İlaçlarınızı sıcaktan korumaya özen gösterin

  • - Hipoglisemi (Ani şeker düşmesi)nden kendinizi koruyun- Diyabet çantası hazırlamayı ve acil ihtiyaçlarınızı yanınıza almayı unutmayın