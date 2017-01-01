Diyabet hastaları yazı sağlıklı geçirmek için...
Yaz aylarında uzun süreli tatile çıkan şeker hastalarına uzmanlardan önemli uyarı geldi.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serpil Salman, diyabetli hastalara yazı sağlıklı ve keyifli geçirmek için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
- Bol bol su için
- Egzersizlerinize aksatmadan devam edin
- Günde 15 dakikadan fazla güneşlenmemeye özen gösterin
- Ayak yaralanmalarına, terlik ve ayakkabılara dikkat edin
- Cildinizi sık sık nemlendirin
- İlaçlarınızı sıcaktan korumaya özen gösterin
- Hipoglisemi (Ani şeker düşmesi)nden kendinizi koruyun- Diyabet çantası hazırlamayı ve acil ihtiyaçlarınızı yanınıza almayı unutmayın