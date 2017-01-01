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Diş macununu tırnağınıza sürerseniz...

  • Dişlerimizi fırçalamak için kullandığımız diş macununun bu kullanımları sizi çok şaşırtacak.

  • Sivrisinek ısırığına ufak bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.

  • Sararan tırnaklarınızı diş macunu ile fırçalarsanız beyazladığını göreceksiniz.

  • Döküm tavalardaki lekeleri diş macunu ile kolayca temizleyebilirsiniz.

  • Ayakkabılarınızdaki lekelerden diş macunu ile fırçalayarak kurtulabilirsiniz.

  • Sıktığınız sivilcenin üzerine yatmadan önce ufacık bir parça diş macunu sürün ve sabah durulayın. Kızarıklık ve şişkinlik geçecektir.

  • Deniz gözlükleriniz sürekli buhar yapıyorsa diş macunu sürün ve bol su ile durulayın.

  • Özellikle soğan veya sarımsak gibi elde kokusu kalan yiyeceklere karşı diş macunu çok etkilidir. Ellerinizi diş macunu ile yıkayın.