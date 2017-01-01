Diriliş Ertuğrul'a 8 bomba transfer

I.Keykubat'ın hükümdarlığında, Anadolu Selçukluları en parlak dönemini yaşamıştı. Harput ovasında Eyyubileri yenilgiye uğratan 1.Keykubad, ertesi yıl siverek Urfa ve Harran'ı aldı. Ama buradan ayrıldıktan sonra Eyyubiler bölgeyi yeniden ele geçirdiler.
Bunun üzerine 1.Keykubad 1236'da Diyarbakır'ın kuşatılması için yeni bir ordu gönderdi. Kuşatma sürerken Eyyubileri bölgeden tümüyle atmak için Kayseri'de sefer hazırlığına girişti. Ama ordunun hareket etmesinden önce verdiği ziyafette zehirlenerek ölüyor. Böylece bu sezon diziye veda etmiş olacak. Konya'ya götürülen cenazesi ise, kendi adıyla anılan caminin yanındaki türbeye (Aleaddin Camisi) gömülecek..
HAYME ANA
Dizide de yaşı ilerleyen Hayme Ana, bu sezon bir yayla dönüşü vefat edecek. Türbesi ise Domaniç'tedir.
KOMUTAN ARES
3.sezonun sonunda diziye katılan Komutan Ares, Ertuğrul Bey'i yaralamıştı. O da bu sezon diziye veda edecek isimler arasında yer alıyor.
SAADEDDİN KÖPEK
Sadeddin Köpek, I. Alaaddin Keykubat'ın oğlu sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev'e yaptığı kirli oyunlar nedeniye idam ettirilecek.
KATARİNA (ÇOLPAN HATUN)
Çolpan Hatun'un yaptığı hiçbirşey yanına kalmayacak ve 4.sezonda ölecektir.
ARTUK BEY
Artuk Bey 3.sezonun sonunda ağır yaralanmıştı. 4.sezon başında diziden ayrıldığı kesinleşecek.
Diriliş Ertuğrul bugün saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.