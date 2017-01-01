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Dilinizin rengi hastalıkları ele veriyor!

  • Dilin üzerindeki bazı belirtiler rahatsızlıkların habercisi olabilir.

  • Normal bir dil pembe renkli, orta kalınlıkta ve çatlaksızdır. Üzeride hafif beyaz ve nemlidir.

  • Kırmızı dil, besin eksikliği anlamına gelir. Özellikle de demir ve B vitaminlerinin eksikliğini işaret edebilir.

  • Parlak kırmızı, kan ve kalp rahatsızlıklarının belirtisi olabilir.

  • Mor dil, kalp sorunlarına yol açabilecek yüksek kolesterol hastalığı anlamına gelebilir.

  • Cilde rengini veren hücrelerin ölmeye başlandığında deri üzerine beyaz lekeler görülmeye başlar.

  • Vitiligo adı verilen bu hastalıkta eller, ayaklar, yüz ve dudak renginde koyulaşmalar meydana gelir.

  • Dirseklerde morluklar görülür. Bunların yanı sıra tiroid, Addison hastalığı ve hormonal sorunlarda dilde beyazlık olarak kendini gösterebilir.

  • Dilde sararmanın yanı sıra dirsekler, dizler, eller ve ayaklarda da sarı renk görülür. Bu belirtiler ise yüksek kolesterol seviyesini işaret edebilir.

  • Mavi dil, böbrek rahatsızlıkları anlamına gelebilir.Kaynak: Habertürk