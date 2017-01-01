Dilinizin rengi hastalıkları ele veriyor!
Dilin üzerindeki bazı belirtiler rahatsızlıkların habercisi olabilir.
Normal bir dil pembe renkli, orta kalınlıkta ve çatlaksızdır. Üzeride hafif beyaz ve nemlidir.
Kırmızı dil, besin eksikliği anlamına gelir. Özellikle de demir ve B vitaminlerinin eksikliğini işaret edebilir.
Parlak kırmızı, kan ve kalp rahatsızlıklarının belirtisi olabilir.
Mor dil, kalp sorunlarına yol açabilecek yüksek kolesterol hastalığı anlamına gelebilir.
Cilde rengini veren hücrelerin ölmeye başlandığında deri üzerine beyaz lekeler görülmeye başlar.
Vitiligo adı verilen bu hastalıkta eller, ayaklar, yüz ve dudak renginde koyulaşmalar meydana gelir.
Dirseklerde morluklar görülür. Bunların yanı sıra tiroid, Addison hastalığı ve hormonal sorunlarda dilde beyazlık olarak kendini gösterebilir.
Dilde sararmanın yanı sıra dirsekler, dizler, eller ve ayaklarda da sarı renk görülür. Bu belirtiler ise yüksek kolesterol seviyesini işaret edebilir.
Mavi dil, böbrek rahatsızlıkları anlamına gelebilir.Kaynak: Habertürk