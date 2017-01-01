Dev pitonun ağzında kedisinin patilerini gördü! Sonra...
Tayland'ta kedisini beslemek için bahçeye çıkan 60 yaşındaki Saowarak Charoen, gördükleri karşısında dehşete düştü. Bobo adlı kedisinin patilerini dev bir pitonun ağzında gören ev sahibi, yaşadıklarını böyle anlattı.
"Bizim evin bahçesinde böyle bir olay meydana geldiği için kendimi hiç de iyi hissetmedim. Kedimi beslemek için dışarı çıktığımda Bobo adlı kedimin gelmediğini fark ettim."
"Onu aramak için etrafa baktığımda kocaman bir pitonun ağzında Bobo'nun ayaklarını gördüm. Koca piton, dakikalar sonra yediği kedimi midesinden aynen çıkarttı. Ama Bobo çoktan ölmüştü."