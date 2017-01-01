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Dev pitonun ağzında kedisinin patilerini gördü! Sonra...

  • Tayland'ta kedisini beslemek için bahçeye çıkan 60 yaşındaki Saowarak Charoen, gördükleri karşısında dehşete düştü. Bobo adlı kedisinin patilerini dev bir pitonun ağzında gören ev sahibi, yaşadıklarını böyle anlattı.

  • "Bizim evin bahçesinde böyle bir olay meydana geldiği için kendimi hiç de iyi hissetmedim. Kedimi beslemek için dışarı çıktığımda Bobo adlı kedimin gelmediğini fark ettim."

  • "Onu aramak için etrafa baktığımda kocaman bir pitonun ağzında Bobo'nun ayaklarını gördüm. Koca piton, dakikalar sonra yediği kedimi midesinden aynen çıkarttı. Ama Bobo çoktan ölmüştü."

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