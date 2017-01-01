Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Çürümüş su ısıtıcısını mangala dönüştürdü

  • Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından bakın ne yaptı...

HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe

Son Eklenen Haberler

“Benim her zaman 1 numaram Umut Bulut’tur”
  1. “Benim her zaman 1 numaram Umut..
  2. İstanbul'da sokak köpeğine kemerle..
  3. Gençlerbirliği soyunma odasını dağınık..
  4. ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'SDG'..
  5. Yasama, yürütme ve yargı organlarının..
  6. Marius Sumudica'dan Galatasaray yorumu
  7. Dursun Özbek: Geçmişteki gibi çilek..
  8. Hollanda'dan Filistin açıklaması!
  9. İdlib'de hava saldırısı: 5 kişi öldü
  10. Bolu'da istifa eden Ak Parti il..
  11. Amerika'dan flaş PYD/PKK açıklaması
  12. Süper Lig ekibi resmen açıkladı.Dünya..
  13. Mustafa Destici'den flaş açıklama:..
  14. Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Nasri..
  15. Skandalın ardından Adnan Oktar için..
  16. TÜSİAD isim değiştirdi! "Adam"..
  17. ABD kışa teslim oldu
  18. Batan Air Berlin, mallarını açık..
  19. ABD'den küstah YPG açıklaması
  20. LG V30 Plus'ın Türkiye fiyatı açıklandı