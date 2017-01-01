Çöl sıcakları geldi! İşte kritik uyarılar...

Doğu bölgelerinde 44 dereceleri bulan çöl sıcaklarının yurdun batısında da etkili olması bekleniyor. İstanbul'da hissedilen sıcaklığın ise 40 derece olacağı tahmin ediliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Gizem Köse, çöl sıcaklarıyla mücadelede 6 önemli maddeye dikkat çekti. İşte o maddeler...
Sıvı tüketimi çöl sıcaklarında çok önemlidir. Vücut terlese de terlemese de deriden buhar yoluyla sıvı atar. Bu yüzden de kilo başına 30 ml kadar su tüketilmesi önemlidir.
Su tüketiminiz 30 ml/kg'a ulaşıyorsa geriye kalan suyu ihtiyacınızı maden suyu, taze sıkılmış meyve suyu, ayran ve soğuk çorbalardan karşılayabilirsiniz. Hatta su oranı yüksek olan kavun ve karpuz da tüketilebilir.
Bu dönemde sıvı tüketimi önemlidir ancak meyve suyu ve soğuk kahvelerin miktarına dikkat edilmesi gerekir. Meyve suları 150 kalori yani 2 orta boy taze meyve kadar enerji içerir.
Soğuk kahvelerde içerisine eklenen şuruplar ve krema ile enerji değeri yükseltilebiliyor.
Özellikle çöl sıcakları gibi sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde ödem atmak için çaba sarf etmemek gerekir.
Bu dönemlerde vücudun sıvı ihtiyacı maksimum düzeye çıkar. Ödem atılması gerekiyorsa da suyun içerisine yeşillik ekleyebilirsiniz.
Evde serin dışarıda sıcak hava bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bunu önlemek içinde günde 3 porsiyon meyve tüketilmesi önemlidir.
Semizotu, maydanoz, domates ve salatalık hem vitamin hem de mineral ihtiyacını karşılayıp hem de tokluk süresini uzatır.
Son dönemlerde yapılan araştırmalarda yemekten önce salata tüketen bireylerde açlık kontrolünün daha iyi sağlandığı tespit edilmiştir.
Güneş ışınları her ne kadar D vitamininin aktifleşmesini sağlasa da fazlası zararlıdır. Günde 15 dakikadan fazla güneş ışığından maruz kalmak hem cildi yaşlandırır hem de ciltte kurumaya sebep olur.