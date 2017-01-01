Çok şaşıracaksınız! İşte halı tarlaları...

Antalya'da, güneş ışınlarıyla mikroplardan arınması verenginin açılması için tarlalara serilen el dokuması eski halı ve kilimlerdünyaya ihraç ediliyor.
Döşemealtı'nda, Türkiye'nin farklı illerinden, kök boyalarıyla boyanmış, Osmanlı ve Selçuklu motifleri başta olmak üzere çeşit çeşit motiflebezenerek dokunmuş eski halı ve kilimleri toplayan tüccarlar, yaptıkları bir diziişlemle bu ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor.
Steril havuzlarda temizlenen bu halı ve kilimler,kilometrelerce büyüklükteki tarlalara serilip güneşle mikroplardan arınmaları verenklerinin yumuşayıp açılması sağlanıyor. Yağmur yağdığında depolara kaldırılan,güneş açtığında tekrar serilen bu halı ve kilimler, iş adamlarının yanı sırabirçok yerli ve yabancı ünlünün evini süslüyor.
Motifleriyle pek çok duyguyu anlatan halı ve kilimlerin güneşlenmesüresi 10 gün ile 3 yıl arasında değişiyor. Güneşlenme işleminin ardındankullanıma hazır hale getirilen ürünler, Amerika, Yunanistan, İtalya, Avustralya,İsveç gibi ülkelere ihraç ediliyor.
Bazı yerli ve yabancı turistler de adeta "halı tarlası"na dönenDöşemealtı'nda hem bu ilginç görüntüyü izliyor hem de alışveriş yapıyor.
Halı ticaretiyle uğraşan Halil Börekçi, AA muhabirine yaptığıaçıklamada, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okurken,çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu halıcılığa başladığını söyledi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 85 bin metrekarelik tarla satınalarak burada işletme kurduğunu anlatan Börekçi, ilk başlarda binlerce dönümtarlaya 50-60 bin halı serdiklerini ifade etti.
Dünyanın her tarafından halı ve kilimler getirdiğini belirten Börekçi,"İnsanların evlerinde kullandıktan sonra çöpe atacağı halılardan tutun da antikahalılara kadar hepsini satın alıyoruz. Ayrıca yeni halılar da imal ettiriyoruz.Avrupa'daki ve yurt dışındaki müşterilerimizin istediği, renk, desen ve ölçülerdehalılar dokutturuyoruz." şeklinde konuştu.
Börekçi, şunları kaydetti: "Çöpe atılacak halıyı steril havuzlara koyup yıkıyor, içindekimikropları ve yabancı maddeleri güneş ışığının etkisiyle arındırıyoruz. Organikyün ve boya kalıyor, yabancı maddeler tamamen yok ediliyor. Tüylerini traş edip10 gün ile 3 sene arasında güneşletilen halıları Amerika, Yunanistan, İtalya,Avustralya, İsveç gibi ülkelere ihraç ediyoruz."
Börekçi'nin eşi Zeynep Börekçi de Türkiye'deki birçok ünlünün yanısıra yabancı ünlülere de halı ve kilim sattıklarını söyledi.
Amerika Büyükelçiliğinden de talep geldiğini belirten Börekçi, "Makinehalılarında sentetik malzeme kullanıldığı için alerjiye neden oluyor. Doğal yünhalılar tercih edilmeli. İnsanlar halılarını kullandıktan sonra çöpe atıyorlar, oysa eskimiş halıları biz tekrar halı olarak sunabiliyoruz ya da parçalara bölüp,çanta, hediyelik eşya, yastık yapıyoruz." dedi.