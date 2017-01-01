Çok nadir rastlanıyor! Vahşi kedi avlanırken görüntülendi
Oldukça çevik ve hızlı bir kedi türü olan vaşakları avlanması böyle görüntülendi.
Alaska'daki Denali Ulusal Parkı'nda vaşak ördek için fotoğrafçı da vaşağı av sırasında görüntülemek için pusuyu yattı.
Gölde bulunan ördekler su altında küçük solucanlarla karnını doyururken, aç bir vaşak onların kıyıya yaklaşmasını bekledi.
Sazlıklarla hemen hemen aynı renkteki vaşağı göremeyen bir ördek hedefe girdi.
Ördeğin üstüne atlayan vaşak saniye farkıyla avını kaçırdı.