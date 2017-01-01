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Çok nadir rastlanıyor! Vahşi kedi avlanırken görüntülendi

  • Oldukça çevik ve hızlı bir kedi türü olan vaşakları avlanması böyle görüntülendi.

  • Alaska'daki Denali Ulusal Parkı'nda vaşak ördek için fotoğrafçı da vaşağı av sırasında görüntülemek için pusuyu yattı.

  • Gölde bulunan ördekler su altında küçük solucanlarla karnını doyururken, aç bir vaşak onların kıyıya yaklaşmasını bekledi.

  • Sazlıklarla hemen hemen aynı renkteki vaşağı göremeyen bir ördek hedefe girdi.

  • Ördeğin üstüne atlayan vaşak saniye farkıyla avını kaçırdı.

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