Çocukların tuhaf ağlama nedenleri
Bazı çocuklar olur olmadık şeylere ağlayabiliyor. Fakat bu galeridekiler oldukça farklı! İşte çocukların ilginç ağlama nedenleri...
ABİSİ NEDEN SAĞ ELİNİ TUTMUYORMUŞ DA SOL ELİNİ TUTUYORMUŞ
ANNESİ 'BEYNİNİN BÜYÜK OLDUĞUNU' SÖYLEMİŞ AMA O KÜÇÜK OLMASINI İSTİYORMUŞ
MİKRODALGA FIRIN EKMEĞİNİ YEMİŞ
'BABANLA VE ABİNLE EVLENEMEZSİN' DEMİŞLER
KEDİNİN GÖZLERİ ÇOK IŞILTILIYMIŞ
ÇÖREĞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SANMIŞ
ARABAYA SIĞAMIYORMUŞ
ÇOCUK ONA SARILMAMIŞ
DİNAZORLARIN SOYUNUN TÜKENDİĞİNİ ÖĞRENMİŞ
ISTAKOZU EVDE BESLEMEK İSTEMİŞ
SÜPÜRGEYLE OKULA GİTMESİNE İZİN VERİLMEMİŞ
KENDİNE CEZA VERMİŞ, NEDENİ YOK...
FERMUAR DAHA YUKARI ÇIKMIYORMUŞ
KÖPEK KAPISINDAN GEÇEMİYORMUŞ
BİRİSİ KEKİNİ YEMİŞ
KÖPEK PİSLİĞİYLE OYNAMASINA İZİN VERİLMEMİŞ
YAĞMUR YAĞARKEN PİŞİK KREMİ SÜRDÜĞÜ İÇİN ANNESİ KREM SÜRMENE GEREK YOK DEMİŞ
ÇOK TATLI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLER
MÜZEDEKİ TRENLERİN HEPSİNİ İSTİYORMUŞ
PLASTİK ÖRDEĞİNİ BULAMIYORMUŞ
DOĞUM GÜNÜ ŞARKISI SÖYLENMİŞ
ELİNİN TUTULMASINI İSTEMİYORMUŞ
PARALAR ÇOK UZAKTAYMIŞ
GİTMEK İSTEMİYORMUŞ
KENDİ SAÇINI KESMİŞ VE BEĞENMEMİŞ