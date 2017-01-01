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Çocukların tuhaf ağlama nedenleri

  • Bazı çocuklar olur olmadık şeylere ağlayabiliyor. Fakat bu galeridekiler oldukça farklı! İşte çocukların ilginç ağlama nedenleri...

  • ABİSİ NEDEN SAĞ ELİNİ TUTMUYORMUŞ DA SOL ELİNİ TUTUYORMUŞ

  • ANNESİ 'BEYNİNİN BÜYÜK OLDUĞUNU' SÖYLEMİŞ AMA O KÜÇÜK OLMASINI İSTİYORMUŞ

  • MİKRODALGA FIRIN EKMEĞİNİ YEMİŞ

  • 'BABANLA VE ABİNLE EVLENEMEZSİN' DEMİŞLER

  • KEDİNİN GÖZLERİ ÇOK IŞILTILIYMIŞ

  • ÇÖREĞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SANMIŞ

  • ARABAYA SIĞAMIYORMUŞ

  • ÇOCUK ONA SARILMAMIŞ

  • DİNAZORLARIN SOYUNUN TÜKENDİĞİNİ ÖĞRENMİŞ

  • ISTAKOZU EVDE BESLEMEK İSTEMİŞ

  • SÜPÜRGEYLE OKULA GİTMESİNE İZİN VERİLMEMİŞ

  • KENDİNE CEZA VERMİŞ, NEDENİ YOK...

  • FERMUAR DAHA YUKARI ÇIKMIYORMUŞ

  • KÖPEK KAPISINDAN GEÇEMİYORMUŞ

  • BİRİSİ KEKİNİ YEMİŞ

  • KÖPEK PİSLİĞİYLE OYNAMASINA İZİN VERİLMEMİŞ

  • YAĞMUR YAĞARKEN PİŞİK KREMİ SÜRDÜĞÜ İÇİN ANNESİ KREM SÜRMENE GEREK YOK DEMİŞ

  • ÇOK TATLI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLER

  • MÜZEDEKİ TRENLERİN HEPSİNİ İSTİYORMUŞ

  • PLASTİK ÖRDEĞİNİ BULAMIYORMUŞ

  • DOĞUM GÜNÜ ŞARKISI SÖYLENMİŞ

  • ELİNİN TUTULMASINI İSTEMİYORMUŞ

  • PARALAR ÇOK UZAKTAYMIŞ

  • GİTMEK İSTEMİYORMUŞ

  • KENDİ SAÇINI KESMİŞ VE BEĞENMEMİŞ