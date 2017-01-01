Çocukları sıcak havadan böyle koruyun!
Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz, beş adımda çocukları kavurucu sıcaklardan korumanın yollarını anlattı. İşte Prof. Dr. Yavuz'un ailelere önerileri...
1- 6 aydan küçük bebeklerin doğrudan güneş ışığı alması engellenmeli.
2- Güneşli havalarda bebek arabasına güneşlik takılmalı.
3- Çocuklarda +30 faktör güneş koruyucu kremler kullanılmalı.
4- Vücuttaki yaralı kısımlara en az 50 faktör güneş kremi kullanılmalı.
5- Bebeğinizin giysileri, vücut ve ayaklarını; güneş şapkası ise, başını ve ensesini örtecek boyutta olmalı.