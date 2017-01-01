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Çocukları sıcak havadan böyle koruyun!

  • Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz, beş adımda çocukları kavurucu sıcaklardan korumanın yollarını anlattı. İşte Prof. Dr. Yavuz'un ailelere önerileri...

  • 1- 6 aydan küçük bebeklerin doğrudan güneş ışığı alması engellenmeli.

  • 2- Güneşli havalarda bebek arabasına güneşlik takılmalı.

  • 3- Çocuklarda +30 faktör güneş koruyucu kremler kullanılmalı.

  • 4- Vücuttaki yaralı kısımlara en az 50 faktör güneş kremi kullanılmalı.

  • 5- Bebeğinizin giysileri, vücut ve ayaklarını; güneş şapkası ise, başını ve ensesini örtecek boyutta olmalı.