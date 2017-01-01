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Çocuklara uyku eğitimi verirken...

  • Psikoloji Uzmanı Ceren Aydın, çocuklarda uyku eğitimiyle ilgili çok önemli bilgiler verdi.

  • 1- Tek başına uyumaktan korkan çocuğunuzu ısrarla ceza verir gibi tek yatırmayın.

  • 2- Çocuğun odasına uyum sağlaması için odayı eğlenceli hale getirmek ve çeşitli oyunlar oynamak yeterli olacaktır.

  • 3- Çocuğunuzu uyutmadan önce onunla zaman geçirip rahat uyuması için masal okumak veya banyo yaptırmak etkili olabilir.

  • 4- Uyku disiplini ve temizliği içinse ebeveynin kendi içinde tutarlılığı,

  • Uyku düzeninin belirli saatlerde olmasının önemi ise oldukça fazladır.

  • 5- Gece uyumadan hemen önce sıvı bir şeyler içirmek, gece tuvalete kalkmasına sebep olacağından dolayı en az 2 saat geçmeli.