Çocuklara uyku eğitimi verirken...
Psikoloji Uzmanı Ceren Aydın, çocuklarda uyku eğitimiyle ilgili çok önemli bilgiler verdi.
1- Tek başına uyumaktan korkan çocuğunuzu ısrarla ceza verir gibi tek yatırmayın.
2- Çocuğun odasına uyum sağlaması için odayı eğlenceli hale getirmek ve çeşitli oyunlar oynamak yeterli olacaktır.
3- Çocuğunuzu uyutmadan önce onunla zaman geçirip rahat uyuması için masal okumak veya banyo yaptırmak etkili olabilir.
4- Uyku disiplini ve temizliği içinse ebeveynin kendi içinde tutarlılığı,
Uyku düzeninin belirli saatlerde olmasının önemi ise oldukça fazladır.
5- Gece uyumadan hemen önce sıvı bir şeyler içirmek, gece tuvalete kalkmasına sebep olacağından dolayı en az 2 saat geçmeli.