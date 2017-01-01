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Çocuklara hacamat yaptırılabilir mi?

  • Peygamber efendimiz (SAV)'inyaptırdığı ve birçok kişiye de tavsiye ettiği hacamat, çeşitli hastalıkların şifa kaynağı. Peki bu tedavi yöntemi yalnızca yetişkinler için mi geçerli? İşte yanıtı...

  • İran'da yapılan araştırmaya göre, 1-10 yaş grubundaki 3 bin çocuğun üzerinde hacamat uygulanmış, geri kalan bin çocuğa hacamat yapılmamış.

  • Hacamat yapılan çocukların diğerlerine nazaran bedensel gelişmelerinde, iştahlarında, konsantrasyon bozukluklarında, alt ıslatma problemlerinde azalma gibi olumlu etkiler görülmüştür.

  • Fakat, her çocuğun yapısı buna müsait olmayabilir. Bu nedenle çocukta gerek görülürse, işin ehli bir insana yaptırmaları önerilir ve doktor onayı olması gerekir.

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