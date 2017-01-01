Çocuklara hacamat yaptırılabilir mi?
Peygamber efendimiz (SAV)'inyaptırdığı ve birçok kişiye de tavsiye ettiği hacamat, çeşitli hastalıkların şifa kaynağı. Peki bu tedavi yöntemi yalnızca yetişkinler için mi geçerli? İşte yanıtı...
İran'da yapılan araştırmaya göre, 1-10 yaş grubundaki 3 bin çocuğun üzerinde hacamat uygulanmış, geri kalan bin çocuğa hacamat yapılmamış.
Hacamat yapılan çocukların diğerlerine nazaran bedensel gelişmelerinde, iştahlarında, konsantrasyon bozukluklarında, alt ıslatma problemlerinde azalma gibi olumlu etkiler görülmüştür.
Fakat, her çocuğun yapısı buna müsait olmayabilir. Bu nedenle çocukta gerek görülürse, işin ehli bir insana yaptırmaları önerilir ve doktor onayı olması gerekir.